Пострадавшему от войны бизнесу хотят расширить господдержку: что изменится Сегодня 17:00

Складские помещения бизнеса, уничтоженные в результате российских атак, www.facebook.com

Бизнес, пострадавший от войны, может получить больше возможностей для государственной поддержки. Минэкономики готовит изменения в программу страхования военных рисков, а в ГНС напомнили о механизме, позволяющем компаниям отсрочить уплату налогов из-за последствий боевых действий.

Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

Что хотят изменить в страховании военных рисков

Минэкономики предлагает расширить механизмы постановления № 1541, предусматривающего государственное страхование и компенсацию военных рисков для бизнеса через Экспортно-кредитное агентство (ЭКА).

Проект изменений уже направлен на согласование центральным органам исполнительной власти. После этого он должен быть вынесен на рассмотрение Кабинета министров.

В частности, предлагается:

распространить программу в Киев и Киевскую область как территории повышенного риска;

разрешить страховать арендованное имущество, в том числе склады, терминалы и другие помещения;

добавить в программу сельскохозяйственную технику и тяжелый грузовой транспорт;

расширить страхование для топливного сектора — включить резервуары, запасы горючего, топливо в транзите и транспорт для его перевозки;

увеличить до 5 млн грн максимальную сумму государственной компенсации расходов бизнеса на страховую премию.

В то же время, максимальный лимит страхового покрытия пока предлагают оставить на уровне 30 млн грн. Представители пострадавшего бизнеса считают эту сумму недостаточной.

Пострадавший бизнес может отсрочить налоги

Отдельно бизнес поднимает вопрос о сроках уплаты налогов после российских атак. Предприятия, теряющие товары, склады или оборудование, могут оставаться без значительной части оборотных средств, однако сроки уплаты НДС и других налогов при этом не изменяются.

И.о. главы ГНС Леся Карнаух заявила , что механизм для таких случаев уже существует. Речь идет о порядке Минфина № 225, позволяющего переносить сроки уплаты налогов, представление отчетности и регистрации налоговых накладных, если предприятие не может выполнять свои налоговые обязанности из-за последствий войны.

Для этого компания должна обратиться в ГНС с заявлением и документами, подтверждающими невозможность выполнять налоговые обязанности.

В ГНС планируют подготовить для бизнеса пошаговую инструкцию и оперативно прорабатывать обращения пострадавших предприятий.

По данным налоговой, этим механизмом уже воспользовалось более 11 тыс. налогоплательщиков, из них около 3 тыс. — в 2026 году.

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