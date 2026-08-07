Налоговые каникулы и свободные экономические зоны: соучредитель «Новой почты» призвал снять ограничения с бизнеса после российских атак Сегодня 11:37 — Казна и Политика

Результаты атаки на «Новую почту»

Соучредитель «Новой почты» Владимир Поперешнюк призвал ввести налоговые каникулы для предпринимателей, чье имущество было уничтожено в результате российских атак.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Поперешнюк призвал изменить подход к поддержке бизнеса

«Последний обстрел показал — мы входим в новую фазу войны — взаимного уничтожения экономик. Подобного масштаба разрушений в тылу не было с самого начала вторжения», — написал Поперешнюк.

По его словам, в этом противостоянии выигрывает тот, кто быстрее адаптируется. Свободный бизнес находит новые пути, оперативно перенастраивает логистику и восстанавливает разрушенное, пока чиновники еще согласовывают очередной государственный план.

«Мы уже убедились в этом в 2022 году. Правительство тогда снизило налоги, отменило пошлины и лицензии, остановило проверки, убрало регуляторные барьеры. Снижение фискального давления дало экономике дышать и спасло ее от коллапса. Нужно просто это повторить», — отметил совладелец «Новой почты».

Он подчеркнул, что сейчас масштабы потерь еще больше, однако политика власти, по его мнению, стала противоположной.

«Вместо свободы — новые налоги, давление на ФЛП, акцизы и бесконечные проверки. Душить бизнес во время обстрелов — это помогать врагу уничтожать нашу экономику», — заявил Поперешнюк.

Какие изменения предлагает соучредитель «Новой почты»

Для поддержки украинской экономики Поперешнюк предлагает:

провести дерегуляцию;

упростить международную логистику;

упростить получение разрешений на строительство и подключение к сетям;

ввести налоговые каникулы для предпринимателей, чье имущество было уничтожено в результате российских атак;

создать свободные экономические зоны на прифронтовых территориях.

«Правительство не в состоянии закрыть небо от вражеских ракет. Но развязать руки собственному бизнесу вполне в его силах. Это единственный путь удержать экономику», — подытожил он.

Что говорят в Раде

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев назвал направления, по которым необходимо усилить помощь бизнесу, несущему убытки из-за российских обстрелов. Среди них — размещение складов, страхование военных рисков, кредитование, поддержка прифронтовых территорий, бронирование работников и условия эквайринга.

«Что касается помощи бизнесу, страдающему от обстрелов, есть несколько направлений, которые необходимо реализовать как можно скорее», — написал Гетманцев в Telegram.

По его словам, речь идет о таких мерах:

размещение складов — предусматривается помощь в расположении складов, в том числе на государственных площадях;

страхование военных рисков;

кредитование — программу «5−7-9%» необходимо расширить;

прифронтовые территории — должна быть налажена координация;

бронирование — бизнес требует расширения условий бронирования, причем речь идет именно о «белом» бизнесе;

эквайринг- платежные системы имеют планы изменять условия эквайринга.

Относительно прямого возмещения ущерба за счет государства, а не страхования, Гетманцев отметил, что пока для этого нет достаточного потенциала.

«И если говорить о возмещении, возмещать нужно с 2014 года. Поэтому, к сожалению, пока единственным источником для возмещения такого ущерба остаются будущие репарации», — заявил он.

Напомним, в ночь на 5 августа в результате массированной российской атаки был уничтожен сортировочный центр «Новой почты» в Киеве. Компания пообещала полностью компенсировать объявленную стоимость поврежденных отправлений.

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Ранее Finance.ua писал , что владелец маркетплейса Rozetka Владислав Чечеткин заявил, что российский удар по складскому комплексу компании в Броварах, в результате которого был разрушен ее крупнейший распределительный центр, нанес ущерб на несколько миллиардов гривен. По его словам, это может временно отразиться на качестве обслуживания клиентов.

Также мы писали , что после серии ударов россии по логистической инфраструктуре правительство готовит решения для поддержки бизнеса. Правительство срочно организует встречи с представителями бизнеса и разработает необходимые решения для обеспечения непрерывной работы логистических компаний и торговых предприятий в ответ на российский ракетный террор.

Украинские компании получат приоритетный доступ в свободные государственные помещения, в которых смогут рассредоточить складские запасы после масштабных российских атак.

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