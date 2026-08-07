Налоговые каникулы и свободные экономические зоны: соучредитель «Новой почты» призвал снять ограничения с бизнеса после российских атак

Поперешнюк призвал изменить подход к поддержке бизнеса
«Последний обстрел показал — мы входим в новую фазу войны — взаимного уничтожения экономик. Подобного масштаба разрушений в тылу не было с самого начала вторжения», — написал Поперешнюк.
По его словам, в этом противостоянии выигрывает тот, кто быстрее адаптируется. Свободный бизнес находит новые пути, оперативно перенастраивает логистику и восстанавливает разрушенное, пока чиновники еще согласовывают очередной государственный план.
«Мы уже убедились в этом в 2022 году. Правительство тогда снизило налоги, отменило пошлины и лицензии, остановило проверки, убрало регуляторные барьеры. Снижение фискального давления дало экономике дышать и спасло ее от коллапса. Нужно просто это повторить», — отметил совладелец «Новой почты».
Он подчеркнул, что сейчас масштабы потерь еще больше, однако политика власти, по его мнению, стала противоположной.
«Вместо свободы — новые налоги, давление на ФЛП, акцизы и бесконечные проверки. Душить бизнес во время обстрелов — это помогать врагу уничтожать нашу экономику», — заявил Поперешнюк.
Какие изменения предлагает соучредитель «Новой почты»
Для поддержки украинской экономики Поперешнюк предлагает:
провести дерегуляцию;
упростить международную логистику;
упростить получение разрешений на строительство и подключение к сетям;
ввести налоговые каникулы для предпринимателей, чье имущество было уничтожено в результате российских атак;
создать свободные экономические зоны на прифронтовых территориях.
«Правительство не в состоянии закрыть небо от вражеских ракет. Но развязать руки собственному бизнесу вполне в его силах. Это единственный путь удержать экономику», — подытожил он.
Что говорят в Раде
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев назвал направления, по которым необходимо усилить помощь бизнесу, несущему убытки из-за российских обстрелов. Среди них — размещение складов, страхование военных рисков, кредитование, поддержка прифронтовых территорий, бронирование работников и условия эквайринга.
«Что касается помощи бизнесу, страдающему от обстрелов, есть несколько направлений, которые необходимо реализовать как можно скорее», — написал Гетманцев в Telegram.
По его словам, речь идет о таких мерах:
размещение складов — предусматривается помощь в расположении складов, в том числе на государственных площадях;
страхование военных рисков;
кредитование — программу «5−7-9%» необходимо расширить;
прифронтовые территории — должна быть налажена координация;
бронирование — бизнес требует расширения условий бронирования, причем речь идет именно о «белом» бизнесе;
эквайринг- платежные системы имеют планы изменять условия эквайринга.
Относительно прямого возмещения ущерба за счет государства, а не страхования, Гетманцев отметил, что пока для этого нет достаточного потенциала.
«И если говорить о возмещении, возмещать нужно с 2014 года. Поэтому, к сожалению, пока единственным источником для возмещения такого ущерба остаются будущие репарации», — заявил он.
Напомним, в ночь на 5 августа в результате массированной российской атаки был уничтожен сортировочный центр «Новой почты» в Киеве. Компания пообещала полностью компенсировать объявленную стоимость поврежденных отправлений.
Ранее Finance.ua писал, что владелец маркетплейса Rozetka Владислав Чечеткин заявил, что российский удар по складскому комплексу компании в Броварах, в результате которого был разрушен ее крупнейший распределительный центр, нанес ущерб на несколько миллиардов гривен. По его словам, это может временно отразиться на качестве обслуживания клиентов.
Также мы писали, что после серии ударов россии по логистической инфраструктуре правительство готовит решения для поддержки бизнеса. Правительство срочно организует встречи с представителями бизнеса и разработает необходимые решения для обеспечения непрерывной работы логистических компаний и торговых предприятий в ответ на российский ракетный террор.
Украинские компании получат приоритетный доступ в свободные государственные помещения, в которых смогут рассредоточить складские запасы после масштабных российских атак.