Dragon Capital изменил прогноз роста ВВП Украины в 2026 году Вчера 14:04 — Казна и Политика

Dragon Capital изменил прогноз роста ВВП Украины в 2026 году

Инвестиционная компания Dragon Capital понизила прогноз роста экономики Украины в этом году с 1,5% до 1%, который будет обеспечен оборонно-промышленным комплексом (ОПК), тогда как от остальной части экономики по итогам года ожидается отрицательный результат.

Об это сообщила директор аналитического департамента и главный экономист Dragon Capital Елена Билан.

«Мы пересмотрели прогноз по росту экономики в этом году в сторону понижения, как говорят по-английски — downgrade. Это вызвано тем, что мы видим гораздо большее негативное влияние эскалации войны на все сектора, на многие сектора за пределами нашего оборонно-промышленного комплекса», — сказала она на онлайн-дискуссии по макропрогнозам, организованной Центром экономической стратегии в среду, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина».

В конце марта этого года Dragon Capital улучшила прогноз роста ВВП на 0,5 процентных пункта (п.п.) — до 1,5%.

По ее словам, вклад оборонно-промышленного комплекса в ВВП, как и ранее, Dragon Capital оценивает примерно в 1,5 п.п., что больше, чем в прошлом году.

«Основная причина — это то, что финансирование в этом году для сектора ОПК будет намного больше за счет международной поддержки со стороны ЕС в форме этого крупного пакета — USL (Ukraine Support Loan)», — пояснила Билан.

Она уточнила, что в этом году предполагается прямое внешнее финансирование производства дронов, что увеличит общие доступные ресурсы для сектора.

Доходы населения

По ее словам, хотя доходы населения в этом году могут расти как в номинальном, так и в реальном выражении, но стресс, который испытывают люди, плюс разрушение логистической инфраструктуры бизнеса будут негативно влиять на экономику.

Билан добавила, что также необходимо учесть негативное влияние полной остановки портов Черного моря: исходя из предположения про частичную переориентированность экспорта агропродукции на порты Дуная, в Dragon Capital его оценили на годовой основе от 1 п.п. до 1,5 п.п.

«Поскольку до конца года осталось меньше, мы оцениваем, что влияние на ВВП в 2026 году составит от 0,5% до 0,7%», — отметила эксперт.

Она уточнила, что ожидаемые проблемы с энергетикой зимой и негативное влияние введенных ЕС квот уже учтены в прогнозе. В целом для экономики эти квоты окажут небольшое негативное влияние, но с точки зрения конкретных секторов — металлургии — влияние будет ощутимым, добавила Билан.

«То есть если в начале года мы ожидали, что в гражданском секторе экономики рост просто замедлится до нуля, то сейчас мы ожидаем, что он будет уже отрицательным: где-то около 1 п.п. ожидаем падения в целом по экономике за пределами сектора ОПК», — подытожила директор аналитического департамента и главный экономист Dragon Capital.

Билан также отметила, что базовый сценарий макропрогноза — это продолжение войны до конца этого года и в следующем году.

В 2025 году рост ВВП Украины замедлился до 1,8% с 2,9% в 2024 году и 5,5% в 2023 году после падения на 28,8% в 2022 году — в первый год полномасштабной российской агрессии.

Национальный банк Украины в конце июля вернул прогноз роста ВВП в 2026 году к уровню 1,8%, на котором он ожидал его в январе, после ухудшения в апреле до 1,3%.

В то же время МВФ в июне-июле ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в этом году до 1,0−1,6% с 1,8−2,5%, тогда как в апрельском World Economic Outlook (WEO) он оценивал его в 2%.

Кабмин также снизил прогноз роста ВВП на 2026 год до 1,6% с 2,4%, на которых базировался госбюджет-2026 при его утверждении в конце прошлого года.

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