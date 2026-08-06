Минфин в июле обеспечил перечисление из госбюджета 19,6 млрд грн трансфертов Вчера 14:23 — Казна и Политика

Минфин в июле обеспечил перечисление из госбюджета 19,6 млрд грн трансфертов

В июле 2026 года Минфин согласно бюджетному законодательству обеспечил перечисление межбюджетных трансфертов в общий фонд местных бюджетов в объеме 19,6 млрд грн, что составляет 100% от предусмотренных из государственного бюджета средств на июль, в частности:

базовая дотация перечислена в сумме 2,6 млрд грн (100%);

дополнительные дотации перечислены в сумме 8,3 млрд грн (100%).

По состоянию на 1 августа остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений по общему и специальному фонду составляют 146,8 млрд грн, что на 51,6 млрд грн больше, чем по состоянию на начало 2026 года.

За счет этих ресурсов органы местного самоуправления и дальше имеют возможность обеспечивать финансирование первоочередных потребностей на местном уровне.

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