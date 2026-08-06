Минфин в июле обеспечил перечисление из госбюджета 19,6 млрд грн трансфертов
- базовая дотация перечислена в сумме 2,6 млрд грн (100%);
- дополнительные дотации перечислены в сумме 8,3 млрд грн (100%).
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