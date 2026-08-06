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За 7 месяцев в общий фонд госбюджета поступило более 2 трлн грн (инфографика)

Казна и Политика
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За 7 месяцев в общий фонд госбюджета поступило более 2 трлн грн (инфографика)
За 7 месяцев в общий фонд госбюджета поступило более 2 трлн грн (инфографика)
По оперативным данным Государственной казначейской службы, за июль 2026 года в общий фонд государственного бюджета поступило 165,8 млрд. гривен.
Об этом пишет Минфин.
За 7 месяцев в общий фонд госбюджета поступило более 2 трлн грн (инфографика)
Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:
  • 59,4 млрд грн — налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
  • 30,8 млрд грн — налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собранно 50,7 млрд грн, возмещено — 19,9 млрд грн);
  • 27,9 млрд грн — акцизного налога;
  • 20,9 млрд грн — налог на доходы физических лиц;
  • 6,8 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
  • 6 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины;
  • 4,9 млрд грн — дивидендов и части чистой прибыли;
  • 2,7 млрд грн — рентной платы за пользование недрами.
В целом, по итогам июля 2026 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 720,4 млрд грн налогов, сборов и других платежей.
Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, получены следующие основные поступления:
  • 377,6 млрд грн — НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
  • 225,8 млрд грн — НДФЛ и военный сбор*;
  • 193,1 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
  • 190,8 млрд грн — НДС с производимых в Украине товаров (собранно 330,2 млрд грн, возмещено — 139,5 млрд грн);
  • 180,3 млрд грн — акцизный налог;
  • 51,5 млрд грн — дивиденды и часть чистой прибыли;
  • 37 млрд грн — ввозная и вывозная пошлина;
  • 29,2 млрд грн — рентная плата за пользование недрами.
Важными источниками доходов общего фонда государственного бюджета в январе-июле этого года стали средства международной грантовой помощи в размере 569,6 млрд грн, а также перечисления в апреле и мае текущего года части прибыли Национального банка Украины в сумме 146,1 млрд гривен, осуществленные в соответствии с Законом Украины «О Национальном банке Украины» после подтверждения годовой.
По материалам:
Finance.ua
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