За 7 месяцев в общий фонд госбюджета поступило более 2 трлн грн (инфографика) Вчера 13:00 — Казна и Политика

За 7 месяцев в общий фонд госбюджета поступило более 2 трлн грн (инфографика)

По оперативным данным Государственной казначейской службы, за июль 2026 года в общий фонд государственного бюджета поступило 165,8 млрд. гривен.

Об этом пишет Минфин

Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:

59,4 млрд грн — налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;

30,8 млрд грн — налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собранно 50,7 млрд грн, возмещено — 19,9 млрд грн);

27,9 млрд грн — акцизного налога;

20,9 млрд грн — налог на доходы физических лиц;

6,8 млрд грн — налог на прибыль предприятий;

6 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины;

4,9 млрд грн — дивидендов и части чистой прибыли;

2,7 млрд грн — рентной платы за пользование недрами.

В целом, по итогам июля 2026 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 720,4 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, получены следующие основные поступления:

377,6 млрд грн — НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;

225,8 млрд грн — НДФЛ и военный сбор*;

193,1 млрд грн — налог на прибыль предприятий;

190,8 млрд грн — НДС с производимых в Украине товаров (собранно 330,2 млрд грн, возмещено — 139,5 млрд грн);

180,3 млрд грн — акцизный налог;

51,5 млрд грн — дивиденды и часть чистой прибыли;

37 млрд грн — ввозная и вывозная пошлина;

29,2 млрд грн — рентная плата за пользование недрами.

Важными источниками доходов общего фонда государственного бюджета в январе-июле этого года стали средства международной грантовой помощи в размере 569,6 млрд грн, а также перечисления в апреле и мае текущего года части прибыли Национального банка Украины в сумме 146,1 млрд гривен, осуществленные в соответствии с Законом Украины «О Национальном банке Украины» после подтверждения годовой.

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