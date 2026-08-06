За 7 месяцев в общий фонд госбюджета поступило более 2 трлн грн (инфографика)
- 59,4 млрд грн — налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
- 30,8 млрд грн — налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собранно 50,7 млрд грн, возмещено — 19,9 млрд грн);
- 27,9 млрд грн — акцизного налога;
- 20,9 млрд грн — налог на доходы физических лиц;
- 6,8 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
- 6 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины;
- 4,9 млрд грн — дивидендов и части чистой прибыли;
- 2,7 млрд грн — рентной платы за пользование недрами.
- 377,6 млрд грн — НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
- 225,8 млрд грн — НДФЛ и военный сбор*;
- 193,1 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
- 190,8 млрд грн — НДС с производимых в Украине товаров (собранно 330,2 млрд грн, возмещено — 139,5 млрд грн);
- 180,3 млрд грн — акцизный налог;
- 51,5 млрд грн — дивиденды и часть чистой прибыли;
- 37 млрд грн — ввозная и вывозная пошлина;
- 29,2 млрд грн — рентная плата за пользование недрами.
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