Насколько столица готова к зиме Сегодня 09:00 — Казна и Политика

Насколько столица готова к зиме

План по восстановлению поврежденных в Киеве энергообъектов выполнен на 65%, но в КГГА обещают к началу отопительного сезона закончить все запланированные работы.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

«Первоочередная задача для старта отопительного сезона — это восстановление поврежденных энергообъектов. На сегодняшний день уровень выполнения работ — 65%, ведь масштабы разрушений после обстрелов были колоссальны», — пояснил он.

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«Тем не менее, к началу отопительного сезона необходимый план работ мы планируем выполнить. В частности, инженерно-техническая защита ІІ уровня. Общая стоимость мер 6,6 млрд грн», — написал он в Телеграмм.

По его словам, город самостоятельно выполняет работы на 16 элементах. Средний процент выполнения — 66%. Агентство обновления выполняет работы на 26 элементах.

На ремонт электрооборудования в жилых домах город направил 800 млн. грн. Параллельно ДТЭК меняет внешние электросети и усиливает подстанции на 120 объектах.

«Также мы увеличиваем парк мобильных котельных и генераторов — как силами города, так и при помощи государства», — отметил Кличко.

По поручению правительства столицы уже передают 12 котельных и 10 мощных генераторов. Увеличиваем количество опорных пунктов обогрева, отдельно разработанный план действий городских служб для помощи маломобильным группам киевлян.

Также в План включены проекты энергостойкости жилых домов. Благодаря городским программам в столице уже более 2000 домов выполнили мероприятия по энергостойкости. На это направление столица предусмотрела около 500 млн грн.

«Очень важно и укрепление опорных больниц. Их в городе 21. Но социальных учреждений, которые будут работать бесперебойно даже в наиболее критические периоды, и будут предоставлять горожанам жизненно необходимые услуги» — отметил столичный руководитель.

«Что касается когенерации, город выполняет эти мероприятия самостоятельно. План до конца года — 200 МВт. Оборудование завезено и монтируется. Около 57,6 МВт электроэнергии уже идет в общую сеть страны», — рассказал он.

Кличко отметил, что создание резервного питания водоснабжения также не предусматривает государственное финансирование. Город выполняет эти работы самостоятельно. Из запланированных 40 МВт построили 3 дизельных электростанции мощностью 16,7 МВт, к концу года планируем завершить все мощности.

Наиболее сложной частью Плана есть построение системы резервного теплоснабжения. В масштабах Киева только замещение ТЭЦ — это 2,1 ГВт.

Исходя из пропорции 50/50, город законтрактовал оборудование и начал работы на объектах общей мощностью более 1000 МВт. Агентство восстановления работает над объектами мощностью 564 МВт.

Економічна Правда По материалам:

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