Украинцев ждет более сложная зима, чем прошла: что говорят в ДТЭК — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцев ждет более сложная зима, чем прошла: что говорят в ДТЭК

Энергетика
1
Украинцев ждет более сложная зима, чем прошла: что говорят в ДТЭК
Украинцев ждет более сложная зима, чем прошла: что говорят в ДТЭК
В энергохолдинге ДТЭК предупреждают, что населению следует готовиться к зиме 2023−2024, которая будет сложнее, чем в прошлом году. Там назвали вескую причину.
Об этом рассказал руководитель энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко.
По его словам, специалисты прогнозируют сложную зиму, в частности, из-за вероятных более сильных массированных обстрелов украинских объектов энергосистемы россией. Хотя военные и энергетики готовы реагировать на все вызовы.
«Эта зима, наверное, будет труднее прошлой. Готовимся не только мы, но и наши враги. Думаю, удары будут интенсивнее. Кроме того, у нас из-за прежних обстрелов меньше резервов мощности», — заявил Тимченко.
Читайте также
Глава энергохолдинга ДТЭК отметил, что, хотя систем противовоздушной обороны может оказаться недостаточно для вероятной интенсивности ракетных атак, ситуация с ПВО улучшается с каждым месяцем.
Также он добавил, что украинцы многому научились, и даже для ситуаций, которые были 23 ноября, когда произошел фактически блэкаут, были найдены верные решения.

Справка Finance.ua:

  • в Украине будут пересмотрены зимние графики отключения электроэнергии. В частности, для достижения равномерного распределения ресурса изменятся очередность и список потребителей, которые попадут под ограничение электроснабжения.

Подорожают ли генераторы: что предлагают на рынке и чего ждать

По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.