Украинцев ждет более сложная зима, чем прошла: что говорят в ДТЭК — Finance.ua

Украинцев ждет более сложная зима, чем прошла: что говорят в ДТЭК Сегодня 19:02 — Энергетика

Украинцев ждет более сложная зима, чем прошла: что говорят в ДТЭК

В энергохолдинге ДТЭК предупреждают, что населению следует готовиться к зиме 2023−2024, которая будет сложнее, чем в прошлом году. Там назвали вескую причину.

Об этом рассказал руководитель энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко.

По его словам, специалисты прогнозируют сложную зиму, в частности, из-за вероятных более сильных массированных обстрелов украинских объектов энергосистемы россией. Хотя военные и энергетики готовы реагировать на все вызовы.

«Эта зима, наверное, будет труднее прошлой. Готовимся не только мы, но и наши враги. Думаю, удары будут интенсивнее. Кроме того, у нас из-за прежних обстрелов меньше резервов мощности», — заявил Тимченко.

Глава энергохолдинга ДТЭК отметил, что, хотя систем противовоздушной обороны может оказаться недостаточно для вероятной интенсивности ракетных атак, ситуация с ПВО улучшается с каждым месяцем.

Также он добавил, что украинцы многому научились, и даже для ситуаций, которые были 23 ноября, когда произошел фактически блэкаут, были найдены верные решения.

Справка Finance.ua:

в Украине будут пересмотрены зимние графики отключения электроэнергии. В частности, для достижения равномерного распределения ресурса изменятся очередность и список потребителей, которые попадут под ограничение электроснабжения.

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