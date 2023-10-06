Будет ли свет зимой: в ДТЭК объяснили, почему все зависит не только от россиян — Finance.ua
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Будет ли свет зимой: в ДТЭК объяснили, почему все зависит не только от россиян

Энергетика
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Будет ли свет зимой: в ДТЭК объяснили, почему все зависит не только от россиян
Будет ли свет зимой: в ДТЭК объяснили, почему все зависит не только от россиян
Прошлой зимой россия разрушала украинскую энергосистему дронами и ракетами, чтобы оставить украинцев без тепла и света. Значительная часть энергообъектов была повреждена или уничтожена оккупантами, поэтому энергетики были вынуждены ввести веерные отключения света для потребителей, ведь энергетическая система не справлялась с дополнительными нагрузками во время холодов. Поэтому в новом отопительном сезоне украинцам стоит надеяться на отсутствие морозов, ведь именно погода будет влиять на то, будет ли свет в жилищах граждан.
Об этом сказал в интервью генеральный директор компании Yasno, входящей в группу ДТЭК, Сергей Коваленко.
«Каждые 5 градусов мороза повышают потребление электроэнергии на 200 МВт. То есть город тратит больше электроэнергии, а нагрузка на энергосистему увеличивается», — сказал он.
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По его словам, прошлая зима показалась сложной, но без сильных морозов.
«Ночью могло быть до -12, но днем ​​температура воздуха повышалась до -2 или +3 градусов. Но не было таких долгих периодов с морозами. Это важно, ведь зимой нужно бояться не отключений света. Да, это тяжело, необычно, но прожить можно. А вот без тепла дом просто промерзнет и все», — пояснил он.
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Коваленко также отметил, что до полномасштабного вторжения Украина была профицитным государством — производила больше электроэнергии, чем потребляло население. Но в первые дни войны наша страна потеряла огромный генерационный объем.
«Поэтому даже без обстрелов у нас в некоторые месяцы, когда было очень холодно или очень жарко, нам не хватало электроэнергии. Потому росло потребление, а мы в результате превратились в дефицитное государство. В последнем отопительном сезоне очень много генерационных объектов мы потеряли» , — подчеркнул Сергей Коваленко.
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Отметим, что, по мнению директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, зима 2023−2023 будет очень сложной, поскольку уничтоженное прошлой зимой оборудование нельзя восстановить за год. Поэтому украинцам стоит приобрести генераторы и павербанки, чтобы подготовиться к возможным блэкаутам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фокус
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