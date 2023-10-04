Украина спрятала запасные трансформаторы в соседних странах, — The Economist Сегодня 08:33 — Энергетика

Украинские чиновники, ответственные за энергетическую отрасль, в общении с журналистами на условиях анонимности не скрывают своей обеспокоенности из-за возможного повторения российских ударов по электростанциям этой осенью и зимой. Некоторые даже ожидают, что в этот раз ситуация будет даже хуже, чем в прошлом году, пишет The Economist

В прошлом сезоне украинская энергетика продержалась благодаря избытку энергомощностей, которыми можно было оперативно маневрировать. Также спасло то, что перед войной значительная часть энергораспределительных мощностей была модернизирована, и на складах лежало снятое старое оборудование, которое можно было снова поставить вместо уничтоженного российскими ракетами.

Сейчас украинские электростанции дополнительно защищены песчаными «бастионами», защищающими оборудование от обломков ракет. Хотя в случае прямого попадания это не поможет. Энергетики говорят, что закрыть высоковольтные трансформаторы бетонными корпусами нельзя, поскольку они перегреваются.

УНІАН По материалам:

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