Готова ли Украина к зиме и блэкаутам — ответ от Офиса президента — Finance.ua
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Готова ли Украина к зиме и блэкаутам — ответ от Офиса президента

Энергетика
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Готова ли Украина к зиме и блэкаутам — ответ от Офиса президента
Готова ли Украина к зиме и блэкаутам — ответ от Офиса президента
российская федерация всегда имеет инструмент для масштабных геноцидных ударов по гражданскому населению и критической инфраструктуре Украины. Ко всему на 100% подготовиться нельзя.
«Да, мы сегодня иначе все это воспринимаем. Не готов сказать, что мы там тотально, стопроцентно, идеально ко всему подготовились. Вы же понимаете, это война», — отметил советник руководителя офиса Президента Михаил Подоляк, комментируя подготовку Украины к зиме.
Он указал, что Украина имеет большой опыт прошлого сезона, а также были проведены мероприятия по защите инфраструктуры. По его словам, опыт диспетчеризации позволяет предотвратить разрыв магистральной энергосети и избежать локальных или глобальных блэкаутов.
Кроме того, Подоляк заверил, что Украина готова в значительной степени к тому, что россия будет бить по объектам генерации, магистральной сети и трансформаторам, которые являются дефицитным товаром, потому что продукцию производят под заказ.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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