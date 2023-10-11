Будуть два типи відключень взимку: що відомо про графіки — Finance.ua
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Будуть два типи відключень взимку: що відомо про графіки

Енергетика
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Будуть два типи відключень взимку: що відомо про графіки
Будуть два типи відключень взимку: що відомо про графіки
В Україні переглянуть зимові графіки відключення електроенергії. Зокрема, задля досягнення рівномірного розподілу ресурсу зміниться черговість та список споживачів, які потраплять під обмеження електропостачання.
Про це розповів керівник НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, повідомляє портал Новини.Live.

Які очікуються графіки відключень світла

За словами посадовця, терміни ймовірних відключень електроенергії у зимовий період залежатимуть від:
  • ситуації з повторними масованими обстрілами росії;
  • можливостей електростанцій;
  • рівня споживання у відповідний період.
Тобто ситуація залежатиме від рівня загального дефіциту потужності в енергосистемі. У разі невеликої нестачі — світло вимикатимуть на чотири години, якщо більше, то, відповідно, довше.
Очікується перегляд графіків відключень. Прагнутимуть досягнути рівномірності. Цьому має посприяти забезпечення регіонів автономними джерелами електроживлення. Йдеться, зокрема, про дизельні генератори, які зможуть живити підприємства критичної інфраструктури. Ситуація з оснащенням генераторами інфраструктурних об'єктів зараз значно краща.
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Водночас у компанії Yasno розповіли, що відключення світла залежатимуть від ракетних атак, екстреного реагування та імпорту ресурсу. Там наголошують, що вже навчилися реагувати на атаки, тому графіки стали збалансованішими та адаптованішими під кінець минулої зими.
Під час нового зимового періоду у випадку обстрілу буде два типи відключень світла:
  • перший — коли відомо, що пошкоджено, є орієнтовний час на відновлення (20 хвилин, година, день-два);
  • другий — у разі аварійної ситуації. Тривалість відновлення може бути невідомою.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Novyny.live
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