В Украине вводится обязательное декларирование IMEI мобильных телефонов при импорте Сегодня 09:15 — Казна и Политика

IMEI – уникальный номер мобильного устройства

При импорте мобильных телефонов в Украину в таможенных декларациях обязательно будут указывать уникальный код IMEI каждого устройства. По оценке Бюро экономической безопасности, эта норма может ежегодно приносить государственному бюджету более 5 млрд грн дополнительных поступлений.

Об этом сообщил директор БЭБ Александр Цивинский.

Соответствующая норма является инициативой БЭБ и должна усилить контроль над ввозом электроники и противодействие «серому» импорту.

Соответствующий приказ Министерства финансов Украины уже подписан, а Министерство юстиции Украины провело его государственную регистрацию.

«Это не новый налог. Это создание прозрачного учета для рынка, где у каждого устройства будет свой идентификатор еще на этапе ввоза в Украину», — отметил Цивинский.

Как изменится контроль за импортом телефонов

IMEI — уникальный номер мобильного устройства. Ранее при таможенном оформлении этот показатель не отмечался, что создавало возможности для ввоза техники без надлежащего контроля и использования схем так называемого «серого» импорта.

Новая норма позволит отслеживать происхождение мобильных телефонов уже на этапе пересечения границы и сделать рынок электроники более прозрачным. Это должно усложнить деятельность тех, кто использует незаконные схемы ввоза техники и уклоняется от уплаты налогов.

IMEI могут указываться в фискальных чеках

Следующим шагом может стать указание IMEI в фискальных чеках.

«БЭБ совместно с Министерством финансов Украины и Государственной налоговой службой Украины нарабатывает соответствующий алгоритм реализации этого механизма», — подчеркнул директор БЭБ.

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