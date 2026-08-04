Минцифры поддерживает перенос сроков внедрения «еАкцизу» Сегодня 12:33 — Казна и Политика

Минцифры поддерживает перенос сроков внедрения «еАкцизу»

Министерство цифровой трансформации Украины предложит Кабинету министров перенести обязательный запуск электронной системы «еАкциз» на 1 июля 2027 года.

Такое решение принято по запросу бизнеса, которому нужно дополнительное время для тестирования системы и настройки процессов, в частности для малого и среднего предпринимательства.

«Мы услышали запрос бизнеса относительно достаточного времени на тестирование системы и работу с экономическими операторами, в частности со средним и малым бизнесом. Мы поддерживаем этот запрос и будем предлагать Кабинету министров перенести обязательный запуск системы на 1 июля 2027 года. В то же время важно, чтобы подготовка рынка продолжалась уже сейчас. Поэтому вместе с бизнесом полноценного тестирования к его использованию», — говорится в публикации Минцифры.

В министерстве добавили, что подготовка рынка продолжается: с 1 августа функционирует тестовая среда для интеграции учетных систем, запущена CRM-система техподдержки, проводится второй этап тестирования с участием компаний JTI, DLS и сети «ЛотОК», а также тестируется механизм погашения акцизного налога.

Также Минцифры призвало приобщиться к тестовой среде призывающих всех экономических операторов. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке: http://xtrace.gov.ua/.

Как сообщалось, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что Минцифры не успеет запустить систему до 1 ноября 2026 из-за проблем с предоставлением полноценного программного обеспечения (ПО) для тестирования, поэтому профильный комитет вынужден будет поддержать перенос сроков ради защиты интересов бизнеса и бюджета.

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