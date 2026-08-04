Гостаможслужба собрала рекордные 78,3 млрд грн таможенных платежей в июле Сегодня 03:07 — Казна и Политика

По результатам работы в июле 2026 года Государственная таможенная служба перечислила в государственный бюджет около 78,3 млрд грн таможенных платежей. Это самый высокий месячный показатель за весь период действия военного положения в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По сравнению с июлем 2025 года поступления выросли более чем на 13,1 млрд грн, или на 20,2%.

Всего с начала года в государственный бюджет направлено более 498,4 млрд грн таможенных платежей.

Что повлияло на экономическую активность

Существенное влияние на экономическую активность в Украине в июле оказало уничтожение мощностей предприятий-налогоплательщиков и импортируемых товаров, а также приостановку морских перевозок через украинские порты.

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