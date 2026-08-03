Уже осенью продукты в магазинах будут маркировать иначе Сегодня 09:44 — Казна и Политика

Украина возвращается к стандартным правилам маркировки пищевых продуктов и кормов с 1 октября 2026 года.

Временное ослабление, действовавшее с начала полномасштабного вторжения, больше не будет действовать, сообщают в Министерстве экономики

Теперь маркировка товара от производителя или импортера обязательно должна содержать информацию на государственном языке. Указанные на упаковке данные должны точно соответствовать фактическому составу продукции. Это касается в первую очередь рецептуры, пищевой ценности и аллергенов. Поэтому покупая товар в магазине без точной информации о его составе, свойствах и безопасности на украинском языке, потребитель может дополнительно подвергать себя опасности.

В целом к ​​производителям и импортерам снова будут применяться следующие требования:

обеспечение полного соответствия информации на этикетке фактическому составу продукции. В частности, не допускается неотображение изменений в рецептуре, пищевой ценности или информации об аллергенах;

не допускается продажа импортированных пищевых продуктов и кормов, маркировка которых не отвечает требованиям законодательства, в частности, изложенная исключительно на иностранном языке;

упразднение возможности для релоцированных предприятий использовать остатки упаковочных материалов других производителей.

Важно отметить, что если срок годности продукции, промаркированной по старым правилам, по состоянию на 1 октября еще не истек, она может быть выставлена ​​на продажу. Ослабление весной 2022 г. было сделано для улучшения поставок пищевых продуктов и кормов в Украину.

УНІАН По материалам:

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