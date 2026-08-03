Уже осенью продукты в магазинах будут маркировать иначе
- обеспечение полного соответствия информации на этикетке фактическому составу продукции. В частности, не допускается неотображение изменений в рецептуре, пищевой ценности или информации об аллергенах;
- не допускается продажа импортированных пищевых продуктов и кормов, маркировка которых не отвечает требованиям законодательства, в частности, изложенная исключительно на иностранном языке;
- упразднение возможности для релоцированных предприятий использовать остатки упаковочных материалов других производителей.
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