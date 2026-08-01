Владельцы элитных авто уплатили почти 167 млн ​​грн налога Сегодня 09:17 — Казна и Политика

Поступления от налога на элитные авто выросли более чем на 60%, Фото: magnific

Владельцы дорогостоящих автомобилей пополнили местные бюджеты на 166,8 млн грн транспортного налога в I полугодии 2026 года. Это на 61,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда поступления составили 103,4 млн гривен.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Где оплатили больше всего

Наибольшие суммы транспортного налога традиционно уплатили в столице — 46,7 млн. грн.

В регионы-лидеры также вошли:

Днепропетровская область — 15,7 млн ​​грн;

Львовская область — 12,6 млн грн;

Одесская область — 12,4 млн грн.

Какие автомобили подлежат налогообложению

В Налоговой напоминают, что транспортный налог платят владельцы автомобилей, которым не более пяти лет, а их среднерыночная стоимость превышает 375 минимальных заработных плат, установленных на 1 января отчетного года.

Ставка налога фиксирована и составляет 25 тыс. грн в год за каждый автомобиль, являющийся объектом налогообложения.

🚘 Разве ваш автомобиль не заслуживает лучшего? Находите оптимальные предложения благодаря сервису от Finance.ua

Перечень легковых автомобилей, подлежащих обложению транспортным налогом в 2026 году, обнародован на официальном сайте Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Как платят налог

Физическим лицам контролирующие органы направляют налоговые уведомления-решения с указанием суммы налога и реквизитов для его уплаты.

Уплатить определенное налоговое обязательство необходимо в течение 60 дней со дня получения такого уведомления-решения.

Юридические лица самостоятельно начисляют сумму транспортного налога по состоянию на 1 января отчетного года, подают налоговую декларацию и уплачивают налог авансовыми взносами ежеквартально.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.