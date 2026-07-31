Смещение ожидаемого срока завершения полномасштабной войны на вторую половину 2027 года приведет к увеличению оборонных расходов и создаст дополнительный дефицит финансирования государственного бюджета Украины в размере $67,4 млрд в течение 2027−2029 годов.
Об этом говорится в макроэкономическом обзоре KSE Institute за III квартал 2026 года.
Расходы на оборону возрастут
«Более долгая полномасштабная война существенно увеличит расходы на оборону и безопасность, будет сдерживать доходы бюджета и откладывать доступ к рыночному финансированию», — говорится в обзоре.
Совокупные расходы на оборону и безопасность за этот период возрастут на $68 млрд по сравнению с предварительными оценками и составят $101,5 млрд в 2026 году и $112,9 млрд в 2027 году. Для сохранения долговой устойчивости дополнительное привлечение денежных средств должно происходить в форме грантов или льготных кредитов.
Каким прогнозируют дефицит бюджета
По прогнозу аналитиков, дефицит государственного бюджета без учета грантов составит:
19,1% ВВП в 2026 году;
18,8% ВВП в 2027 году;
17,8% ВВП в 2028 году;
12,6% ВВП в 2029 году.
В то же время, в 2026 году дефицита финансирования бюджета не ожидается. Напротив, прогнозируется избыточное финансирование на уровне $4 млрд.
В последующие годы прогнозируется такой разрыв финансирования:
$19,5 млрд в 2027 году;
$27,1 млрд в 2028 году;
$20,7 млрд в 2029 году.
Прогноз по внешнему финансированию и резервам
По оценкам KSE Institute, внешний разрыв финансирования будет составлять:
$16,2 млрд в 2026 году;
$2 млрд в 2027 году.
В 2028 году ожидается профицит внешнего финансирования на уровне $10,6 млрд, в то время как в 2029 году прогнозируется разрыв в $4 млрд.
Валовые международные резервы Украины, по прогнозу аналитиков, составят: