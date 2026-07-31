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Из-за более долгой войны Украине понадобится еще $67,4 млрд к 2029 году — KSE Institute

Казна и Политика
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Дефицит финансирования бюджета может превысить $27 млрд
Дефицит финансирования бюджета может превысить $27 млрд
Смещение ожидаемого срока завершения полномасштабной войны на вторую половину 2027 года приведет к увеличению оборонных расходов и создаст дополнительный дефицит финансирования государственного бюджета Украины в размере $67,4 млрд в течение 2027−2029 годов.
Об этом говорится в макроэкономическом обзоре KSE Institute за III квартал 2026 года.

Расходы на оборону возрастут

«Более долгая полномасштабная война существенно увеличит расходы на оборону и безопасность, будет сдерживать доходы бюджета и откладывать доступ к рыночному финансированию», — говорится в обзоре.
Совокупные расходы на оборону и безопасность за этот период возрастут на $68 млрд по сравнению с предварительными оценками и составят $101,5 млрд в 2026 году и $112,9 млрд в 2027 году. Для сохранения долговой устойчивости дополнительное привлечение денежных средств должно происходить в форме грантов или льготных кредитов.

Каким прогнозируют дефицит бюджета

По прогнозу аналитиков, дефицит государственного бюджета без учета грантов составит:
  • 19,1% ВВП в 2026 году;
  • 18,8% ВВП в 2027 году;
  • 17,8% ВВП в 2028 году;
  • 12,6% ВВП в 2029 году.
В то же время, в 2026 году дефицита финансирования бюджета не ожидается. Напротив, прогнозируется избыточное финансирование на уровне $4 млрд.
В последующие годы прогнозируется такой разрыв финансирования:
  • $19,5 млрд в 2027 году;
  • $27,1 млрд в 2028 году;
  • $20,7 млрд в 2029 году.

Прогноз по внешнему финансированию и резервам

По оценкам KSE Institute, внешний разрыв финансирования будет составлять:
  • $16,2 млрд в 2026 году;
  • $2 млрд в 2027 году.
В 2028 году ожидается профицит внешнего финансирования на уровне $10,6 млрд, в то время как в 2029 году прогнозируется разрыв в $4 млрд.
Валовые международные резервы Украины, по прогнозу аналитиков, составят:
  • $73,5 млрд в конце 2026 года;
  • $75,5 млрд — в конце 2027 года;
  • $65 млрд — в конце 2028 года;
  • $68,9 млрд — в конце 2029 года.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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