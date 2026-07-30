От чего зависят коммунальные тарифы в Киеве Сегодня 19:00 — Личные финансы

От чего зависят коммунальные тарифы в Киеве

На часть коммунальных услуг цены в столице отмечены на уровне предыдущих лет.

Общая стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода составляет около 30,38 грн. за кубометр.

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На отопление во время действия военного положения для населения применяется тариф 1654,41 грн за 1 Гкал. Зимой основная нагрузка приходится именно на него. Летом самые большие платежи формируют электроэнергия, вода и содержание дома.

Что влияет на счета

На счета оказывают большое влияние состояние дома, площадь квартир и эффективность используемого оборудования. Разница, в результате, может быть существенна.

Впрочем, скоро в Киеве пересмотрят тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. «Киевводоканал» подал Киевским городским властям расчеты новых тарифов. Согласно предложению предприятия тариф на централизованное водоснабжение для населения должен вырасти с 16,16 грн до 50,69 грн за 1 куб. м.

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В то же время, тариф на централизованный водоотвод предлагали повысить с 14,22 грн до 38,21 грн за 1 куб. м. В случае утверждения этих расчетов общий тариф на водоснабжение и водоотвод составил бы 88,90 грн за кубометр вместо нынешних 30,38 грн.

В то же время в КГГА сообщили, что тариф в почти 90 грн за кубометр для киевлян не будут вводить. Для киевлян стоимость услуги централизованного водоснабжения и водоотвода составит 63,79 грн. за кубометр.

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