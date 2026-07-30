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Карпаты остаются главным «магнитом» для восстановления: их выбирают 54% украинцев

Личные финансы
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Карпаты остаются главным «магнитом» для восстановления: их выбирают 54% украинцев
Карпаты остаются главным «магнитом» для восстановления: их выбирают 54% украинцев
Исследование показало, что общественного табу на туризм во время войны нет. Напротив, 66% украинцев считают внутренние поездки уместными. Более того, 66% общей выборки уже совершили хотя бы одно путешествие по стране за последний год.
Об этом говорится в исследовании, проведенном по заказу BRAND UKRAINE и Государственного агентства развития туризма Украины (ГАРТ) социологической компанией Gradus в рамках Национальной программы «Путешествие к себе. Пути восстановления».
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«Ключевая задача Государственного агентства развития туризма сейчас — работать в синергии с местными общинами и бизнесом над развитием безопасной, инклюзивной и безбарьерной туристической инфраструктуры. Мы должны создать пространство, которое будет отвечать новым социальным запросам и обеспечит максимально комфортное восстановление для каждого, а особенно — для наших военных», — поделилась Наталия Табака, глава ГАРТ.

Ключевые результаты исследования:

  • Туризм как базовая потребность в восстановлении.
Туризм во время войны — это не о развлечениях, а о восстановлении. Сейчас 66% респондентов остро нуждаются в восстановлении. А 45% опрошенных считают путешествия и смену обстановки одним из самых эффективных способов восстановиться.
  • Военные и ветераны путешествуют активнее гражданских.
72% военнослужащих и 69% ветеранов путешествовали по стране в течение года. Для военных туризм — это, прежде всего, пространство для восстановления. Главными запросами являются физическая реабилитация (47%) и общение с семьей (42%).
  • Социальные и безопасные барьеры.
Главным внешним барьером для отдыха является опасность из-за военных действий (65%). Однако для военных критичны именно социальные барьеры: 33% отмечают резкий контраст между гражданской жизнью и реальностью фронта. Кроме того, 30% испытывают дискомфорт из-за вопросов незнакомцев о службе.
Карпаты остаются главным «магнитом» для восстановления: их выбирают 54% украинцев
  • Формат современного путешествия.
Путешествие сегодня — это чаще всего поездка на выходные с близкими. 42% путешествий длятся 2−3 дня. Большинство украинцев (56%) путешествуют с семьей.
  • Логистика и направления.
55% украинцев обычно путешествуют на поезде. Еще 53% используют собственное авто.

Лидеры

Карпаты остаются главным «магнитом» для восстановления, которое выбирают 54% респондентов. Также в лидеры вошли Киев с областью (51%), Львов (50%) и Одесса (46%).
Карпаты остаются главным «магнитом» для восстановления: их выбирают 54% украинцев
«Национальная программа „Путешествие к себе. Пути восстановления“ призвана сформировать новую культуру путешествий по Украине во время войны — замедленную, осознанную, дружественную к окружающей среде и людям. Мы видим, что путешествия по Украине стали сознательным выбором людей, которые ищут внутреннюю точку опоры. Кроме того, это инвестиция в ментальное здоровье, поддержку общин и будущее восстановление Украины. Через эту программу мы стремимся донести простую, но важную мысль: находить время для себя и своего психологического состояния — это необходимое условие для нашей общей устойчивости», — поделилась глава BRAND UKRAINE Мария Липяцкая.
Карпаты остаются главным «магнитом» для восстановления: их выбирают 54% украинцев
Ранее писали, что «Укрзализныця» увеличивает количество рейсов в Яремче.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Путешествия
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