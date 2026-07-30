Когда начнут расти зарплаты в странах еврозоны — прогноз ЕЦБ Сегодня 14:04 — Личные финансы

В первом квартале 2027 года зарплаты вырастут на 2,7%

Темпы роста заработных плат в странах еврозоны ускорятся к началу 2027 года, однако останутся значительно ниже пиковых показателей предыдущих лет.

Об этом говорится в обновленном прогнозе Европейского центрального банка (ЕЦБ), передает Bloomberg.

Прогноз ЕЦБ

Согласно индикатору заработных плат ЕЦБ, в первом квартале 2027 года зарплаты возрастут на 2,7% в годовом исчислении. Для третьего и четвертого кварталов 2026 прогнозируется рост на 2,6%.

В то же время эти показатели существенно ниже максимума 2024 года, когда темпы роста заработных плат достигали 5,2%.

Рост заработной платы в еврозоне, www.bloomberg.com

В ЕЦБ объяснили, что ускорение роста зарплат связано с исчезновением эффекта единовременных выплат, произведенных в 2024 году, которые не повторялись в 2025 году.

«Такое ускорение в течение года отражает постепенное исчезновение механического эффекта крупных единовременных выплат, произведенных в 2024 году, но не в 2025 году. Упреждающие индикаторы по-прежнему свидетельствуют о стабильном давлении на согласованный рост заработных плат в 2026 году и первом квартале 2027 года», — отметили в ЕЦБ.

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Регулятор уделяет особое внимание динамике заработных плат, оценивая риски для инфляции после роста цен на энергоносители из-за войны между Ираном и Израилем. Там не хотят допустить сценарий, при котором подорожание энергии приведет к длительному циклу повышения зарплат и цен, подобному тому, который наблюдался после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

В ЕЦБ допускают новое повышение ставок

На прошлой неделе ЕЦБ оставил ключевые процентные ставки без изменений после их повышения на 0,25 процентного пункта в июне. В то же время, по информации источников, знакомых с ситуацией, руководство регулятора готово снова повысить ставки в сентябре, если прогноз по инфляции существенно не улучшится.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что последние экономические показатели подтверждают ожидаемое постепенное замедление роста заработных плат. По ее словам, сейчас нет признаков так называемых «эффектов второго раунда», когда повышение зарплат становится фактором дальнейшего ускорения инфляции.

Риски

Экономисты Oxford Economics Паоло Гриньяни и Иен Симмонс считают, что риск повторения самоподдерживающегося роста зарплат, подобного ситуации 2022 года, остается низким. По их мнению, этому способствуют краткосрочный характер нынешнего энергетического шока, ограниченный масштаб роста затрат, относительно слабые инфляционные ожидания потребителей и менее напряженная ситуация на рынке труда по сравнению с 2022 годом.

Подобную оценку высказал и член Совета руководителей ЕЦБ, глава Центрального банка Кипра Христодулос Пацелидис.

«Что касается заработных плат и соответствующих индикаторов, пока нет причин для беспокойства. Если уж на то пошло, то, на мой взгляд, требования по повышению зарплат остаются сдержанными», — сказал он в интервью Econostream Media.

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В то же время, отдельные представители ЕЦБ, в частности глава Национального банка Словакии Петер Казимир, предостерегают, что регулятору не стоит ожидать, пока вторичные инфляционные эффекты проявятся в полной мере, поскольку тогда реагировать может быть уже поздно.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что темпы роста зарплат в Польше заметно замедлились, а период стремительного повышения доходов, похоже, завершился. Эксперты объясняют это снижением инфляции, более осторожной политикой работодателей по затратам и изменениям на рынке труда. Такие тенденции касаются и украинцев, работающих в Польше.

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