Сколько стоят коммунальные услуги в разных городах Украины Сегодня 09:50 — Личные финансы

Цена коммунальных услуг

Для большинства украинских семей коммунальные платежи составляют одну из наиболее ощутимых статей расходов.

Вместе с этим ситуация с тарифами в стране довольно неоднородна. Часть установленных для населения цен одинакова во всех регионах, но стоимость отдельных услуг существенно отличается.

Ключевую разницу в платежках формируют не электроэнергия или газ, а «местные услуги» — отопление, водоснабжение, водоотвод и содержание жилищного фонда. Поэтому жители Киева, Львова, Днепра, Одессы или Харькова при очень похожих условиях потребления получают к оплате кардинально разные суммы.

В этом тексте Finance.ua сравнивает основные коммунальные расходы в крупнейших городах Украины. Мы также выясним, какие факторы больше всего влияют на размер ежемесячных платежей.

Какие коммунальные тарифы в 2026 году одинаковы для всех украинцев

Несмотря на разницу между городами, часть коммунальных услуг имеет общегосударственное регулирование. Это, прежде всего, касается газа и электроэнергии для бытовых потребителей.

В 2026 году тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 грн за 1 кВт-ч. Цена одинакова для всех регионов.

В то же время, благодаря специальным тарифам, украинцы могут частично уменьшить расходы. К примеру, для домохозяйства с двухзонными счетчиками в ночное время (с 23:00 до 07:00) электроэнергия стоит 2,16 грн за кВт-ч, а для владельцев электроотопления (в пределах установленного объема потребления) есть льготный тариф 2,64 грн за кВт-ч.

Украинцы могут сэкономить на использовании электроэнергии

Газ для большинства бытовых клиентов остается практически одинаковым по стране (от 7,96 грн за кубометр от ГК «Нафтогаз Украины» и до 9,99 грн за кубометр от ООО «Ритейл Сервис» (СветГаз).

То есть, «база платежки» — свет и газ от города почти не зависят. Различия, в основном, возникают из-за местных тарифов.

Почему вода и отопление стоят по-разному

Тарифы на тепло, воду и водоотвод устанавливаются отдельно для каждого предприятия. Зависит их размер от:

состояния коммунальных сетей;

затрат на электроэнергию, ремонт оборудования;

стоимости горючего и материалов;

количества потребителей;

особенностей местной инфраструктуры.

К примеру, для водоканала крупного города с разветвленной сетью и существенным износом труб на обслуживание системы требуются большие затраты. Соответственно, это сказывается на тарифе для потребителей.

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С теплом ситуация схожая. В тех городах, где большинство домов подключено к централизованному отоплению, конечная сумма определяется стоимостью производства теплоэнергии, состоянием теплосетей и продолжительностью отопительного сезона.

Итак, проанализируем средние расходы домохозяйств на электроэнергию, газ, водоснабжение, водоотвод, отопление и содержание дома в разных городах страны.

Киев: ключевые тарифы поддерживаются на уровне предыдущих лет

На часть коммунальных услуг цены в столице отмечены на уровне предыдущих лет.

Общая стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения составляет около 30,38 грн за кубометр.

На отопление во время действия военного положения для населения применяется тариф 1654,41 грн за 1 Гкал. Зимой основная нагрузка приходится именно на него. Летом самые большие платежи формируют электроэнергия, вода и содержание дома.

Понятно, что на счета оказывают большое влияние состояние дома, площадь квартир и эффективность используемого оборудования. Разница, в результате, может быть существенная.

Впрочем, в Киеве пересмотрят тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. «Киевводоканал» подал Киевским городским властям расчеты новых тарифов. Согласно предложению предприятия тариф на централизованное водоснабжение для населения должен вырасти с 16,16 грн до 50,69 грн за 1 куб. м. В то же время тариф на централизованный водоотвод предлагали повысить с 14,22 грн. до 38,21 грн. за 1 куб. м. В случае утверждения этих расчетов общий тариф на водоснабжение и водоотвод составил бы 88,90 грн за кубометр вместо нынешних 30,38 грн.

В то же время в КГГА сообщили, что тариф почти 90 грн за кубометр для киевлян вводить не будут. Для киевлян стоимость услуги централизованного водоснабжения и водоотвода составит 63,79 грн. за кубометр.

Львов: важную роль играют тарифы на тепло

Одним из главных факторов формирования платежек во Львове является отопление.

Из-за двухставочного тарифа на тепловую энергию, который использует ЛГКП «Львовтеплоэнерго», плата состоит из двух частей:

постоянной, за счет которой покрываются затраты на содержание систем, зарплаты работников, ремонты и другие расходы;

переменной, определяемой уровнем фактического потребления тепла.

Особенность системы в том, что частично платежи могут начисляться в течение года, а не только в отопительный сезон.

Все больше жителей этого региона делают ставку на энергоэффективность. Если дом имеет утепленный фасад, индивидуальный тепловой пункт и балансировку отопительной системы, тепла в нем потребляется гораздо меньше.

Отметим, что с 1 августа 2026 года во Львове будет действовать новый тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод. Стоимость водоснабжения составит 36,04 грн за 1 куб. м, водоотвод — 20,34 грн за 1 куб. м. Общий тариф будет составлять 56,38 грн за кубометр.

Во Львове будет действовать новый тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод

Предыдущий тариф во Львове действовал с 2022 года и составил 25,88 грн. за кубометр. За это время существенно выросли расходы предприятия на электроэнергию (почти в 1,7 раза), топливо, реагенты и оплату труда.

Отметим, что у Львова одна из самых сложных систем водоснабжения в Украине. Из-за расположения города на Главном европейском водоразделе воду транспортируют во Львов на большие расстояния сотнями километров магистральных трубопроводов.

Днепр: достаточно высокие цены на воду

Днепр в 2026-м стал одним из городов, где существенно изменились тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод.

Так, с 1 июля 2026 года для населения установлено:

водоснабжение - 47,10 грн за кубометр;

водоотвод - 34,82 грн за кубометр.

Итого — 81,92 грн за кубометр. Разница очень заметна. Суммы в платежках для населения из-за этого могут увеличиться на сотни гривен.

Одесса: вода дешевле, чем в большинстве крупных городов

В Одессе ситуация с тарифами на воду отличается. Здесь для населения их не меняли с начала войны. В общей сумме и в зависимости от структуры начислений выходит примерно 29−35 грн за кубометр.

По сравнению с другими крупными городами разница существенная.

Но это не значит, что и общая коммунальная платежка в Одессе будет ниже. Из-за значительного количества старого жилого фонда в городе существенная нагрузка на инфраструктуру. Поэтому важную роль играют расходы на обслуживание сетей и регулярное проведение ремонтов.

Харьков: суммы зависят от потребления и особенностей жилья

Для харьковчан значительная часть тарифов остается на уровне предыдущих лет.

Окончательная сумма в платежках определяется:

площадью жилья;

количеством зарегистрированных жителей;

наличием счетчиков;

типом дома;

фактическим объемам потребления.

В Харькове преобладает многоквартирная застройка с централизованными системами водоснабжения и отопления. Поэтому наибольшей составляющей коммунальных расходов зимой остается тепло.

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Однако и реализации мер по энергоэффективности в городе уделяется немало внимания. Это позволяет жителям значительно сократить свои расходы.

Что больше всего влияет на размер коммунальной платежки

Сумма счетов определяется не только тарифом.

Даже в одинаковых по размеру квартирах в одном регионе платежи могут существенно разниться.

Первоочередное значение имеют:

площадь жилья. Чем дом больше, тем выше расходы на отопление и содержание жилья;

наличие счетчиков. С современными приборами учета платить нужно только за фактическое потребление. Без счетчиков оплата производится по предусмотренным нормативам, а они выше реальных объемов использования;

состояние дома. При наличии утепленных фасадов, модернизированных отопительных систем и современных окон теплоэнергии тратится меньше. В старых домах, как правило, счета зимой значительно больше.

На размер коммунальной платежки влияет несколько факторов

Также суммы в платежках определяют объем потребления. К примеру, семья из трех человек, проживающая в квартире площадью примерно 55−60 кв. м летом на коммунальные услуги может тратить от 2 до 4 тыс. грн (зависит от города и объемов использования ресурсов). В отопительный сезон указанная сумма растет до 4−8 тыс. грн, а в домах с высоким потреблением тепла, с неутепленными фасадами — еще больше.

Традиционно наибольшую часть в зимних платежах формирует отопление. В теплое же время года основными затратами являются электроэнергия, водоснабжение, водоотвод и содержание дома.

Последний тариф устанавливается отдельно для каждого ОСМД или многоквартирного дома и включает уборку мест общего пользования жильцов, техническое обслуживание инженерных сетей, освещение подъездов, текущие ремонты и т. д. Поэтому даже в одном городе суммы к оплате могут быть разными.

Как сократить расходы на коммунальные услуги в Украине

Домохозяйства могут влиять на собственные расходы. Наибольшая экономия осуществляется с помощью:

Утепления дома или квартиры.

Замены старых окон.

Установки терморегуляторов для батарей.

Модернизации системы внутридомового отопления.

Установки индивидуального теплопункта.

Естественно, сначала такие решения требуют значительных издержек. Но в перспективе выгода будет безусловной.

Дополнительно можно использовать предусмотренные государством жилищные субсидии или льготы для отдельных категорий граждан.

Упростить процесс оплаты помогают мобильные приложения большинства украинских банков. В них автоматически подтягиваются суммы по лицевым счетам, есть возможность оплачивать несколько услуг одновременно, настраивать регулярные платежи и сохранять историю расчетов.

Также, в некоторых финансовых учреждениях (в рамках собственных программ лояльности), дополнительно предлагают кешбэк или другие бонусы, которые частично компенсируют расходы.

Таким образом, в 2026 году разница между коммунальными платежами в украинских городах существенная. Формируется она через местные тарифы на воду, тепло и содержание домов.

Главным способом контролировать расходы для украинских семей остается оптимизация фактического потребления, модернизация жилья и использование государственных программ поддержки. Это помогает сделать коммунальные расходы более прогнозируемыми даже в условиях изменения тарифов.

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