Сколько стоят коммунальные услуги в разных городах Украины

Для
большинства украинских семей коммунальные
платежи составляют одну из наиболее
ощутимых статей расходов.
Вместе
с этим ситуация с тарифами в стране
довольно неоднородна. Часть установленных
для населения цен одинакова во всех
регионах, но стоимость отдельных услуг
существенно отличается.
Ключевую
разницу в платежках формируют не
электроэнергия или газ, а «местные
услуги» — отопление, водоснабжение,
водоотвод и содержание жилищного фонда.
Поэтому жители Киева, Львова, Днепра,
Одессы или Харькова при очень похожих
условиях потребления получают к оплате
кардинально разные суммы.
В
этом тексте Finance.ua сравнивает основные
коммунальные расходы в крупнейших
городах Украины. Мы также выясним, какие
факторы больше всего влияют на размер
ежемесячных платежей.
Какие
коммунальные тарифы в 2026 году одинаковы
для всех украинцев
Несмотря
на разницу между городами, часть
коммунальных услуг имеет общегосударственное
регулирование. Это, прежде всего, касается
газа и электроэнергии для бытовых
потребителей.
В
2026 году тариф на электроэнергию для
населения составляет 4,32 грн за 1 кВт-ч.
Цена одинакова для всех регионов.
В
то же время, благодаря специальным
тарифам, украинцы могут частично
уменьшить расходы. К примеру, для
домохозяйства с двухзонными счетчиками
в ночное время (с 23:00 до 07:00) электроэнергия
стоит 2,16 грн за кВт-ч, а для владельцев
электроотопления (в пределах установленного
объема потребления) есть льготный тариф
2,64 грн за кВт-ч.
Газ
для большинства бытовых клиентов
остается практически одинаковым по
стране (от 7,96 грн за кубометр от ГК
«Нафтогаз Украины» и до 9,99 грн за кубометр
от ООО «Ритейл Сервис» (СветГаз).
То
есть, «база платежки» — свет и газ от
города почти не зависят. Различия, в
основном, возникают из-за местных
тарифов.
Почему
вода и отопление стоят по-разному
Тарифы
на тепло, воду и водоотвод устанавливаются
отдельно для каждого предприятия.
Зависит их размер от:
состояния
коммунальных сетей;
затрат
на электроэнергию, ремонт оборудования;
стоимости
горючего и материалов;
количества
потребителей;
особенностей
местной инфраструктуры.
К
примеру, для водоканала крупного города
с разветвленной сетью и существенным
износом труб на обслуживание системы
требуются большие затраты. Соответственно,
это сказывается на тарифе для потребителей.
С
теплом ситуация схожая. В тех городах,
где большинство домов подключено к
централизованному отоплению, конечная
сумма определяется стоимостью производства
теплоэнергии, состоянием теплосетей и
продолжительностью отопительного
сезона.
Итак,
проанализируем средние расходы
домохозяйств на электроэнергию, газ,
водоснабжение, водоотвод, отопление и
содержание дома в разных городах страны.
Киев:
ключевые тарифы поддерживаются на
уровне предыдущих лет
На
часть коммунальных услуг цены в столице
отмечены на уровне предыдущих лет.
Общая
стоимость централизованного водоснабжения
и водоотведения составляет около 30,38
грн за кубометр.
На
отопление во время действия военного
положения для населения применяется
тариф 1654,41 грн за 1 Гкал. Зимой основная
нагрузка приходится именно на него.
Летом самые большие платежи формируют
электроэнергия, вода и содержание дома.
Понятно,
что на счета оказывают большое влияние
состояние дома, площадь квартир и
эффективность используемого оборудования.
Разница, в результате, может быть
существенная.
Впрочем, в Киеве пересмотрят тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. «Киевводоканал» подал Киевским городским властям расчеты новых тарифов. Согласно предложению предприятия тариф на централизованное водоснабжение для населения должен вырасти с 16,16 грн до 50,69 грн за 1 куб. м. В то же время тариф на централизованный водоотвод предлагали повысить с 14,22 грн. до 38,21 грн. за 1 куб. м. В случае утверждения этих расчетов общий тариф на водоснабжение и водоотвод составил бы 88,90 грн за кубометр вместо нынешних 30,38 грн.
В то же время в КГГА сообщили, что тариф почти 90 грн за кубометр для киевлян вводить не будут. Для киевлян стоимость услуги централизованного водоснабжения и водоотвода составит 63,79 грн. за кубометр.
Львов:
важную роль играют тарифы на тепло
Одним
из главных факторов формирования
платежек во Львове является отопление.
Из-за
двухставочного тарифа на тепловую
энергию, который использует ЛГКП
«Львовтеплоэнерго», плата состоит из
двух частей:
постоянной,
за счет которой покрываются затраты
на содержание систем, зарплаты работников,
ремонты и другие расходы;
переменной,
определяемой уровнем фактического
потребления тепла.
Особенность
системы в том, что частично платежи
могут начисляться в течение года, а не
только в отопительный сезон.
Все
больше жителей этого региона делают
ставку на энергоэффективность. Если
дом имеет утепленный фасад, индивидуальный
тепловой пункт и балансировку отопительной
системы, тепла в нем потребляется гораздо
меньше.
Отметим, что с 1 августа 2026 года во Львове будет действовать новый тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод. Стоимость водоснабжения составит 36,04 грн за 1 куб. м, водоотвод — 20,34 грн за 1 куб. м. Общий тариф будет составлять 56,38 грн за кубометр.
Предыдущий тариф во Львове действовал с 2022 года и составил 25,88 грн. за кубометр. За это время существенно выросли расходы предприятия на электроэнергию (почти в 1,7 раза), топливо, реагенты и оплату труда.
Отметим, что у Львова одна из самых сложных систем водоснабжения в Украине. Из-за расположения города на Главном европейском водоразделе воду транспортируют во Львов на большие расстояния сотнями километров магистральных трубопроводов.
Днепр:
достаточно высокие цены на воду
Днепр
в 2026-м стал одним из городов, где
существенно изменились тарифы на
централизованное водоснабжение и
водоотвод.
Так,
с 1 июля 2026 года для населения установлено:
водоснабжение
- 47,10 грн за кубометр;
водоотвод
- 34,82 грн за кубометр.
Итого
— 81,92 грн за кубометр. Разница очень
заметна. Суммы в платежках для населения
из-за этого могут увеличиться на сотни
гривен.
Одесса:
вода дешевле, чем в большинстве крупных
городов
В
Одессе ситуация с тарифами на воду
отличается. Здесь для населения их не
меняли с начала войны. В общей сумме и
в зависимости от структуры начислений
выходит примерно 29−35 грн за кубометр.
По
сравнению с другими крупными городами
разница существенная.
Но
это не значит, что и общая коммунальная
платежка в Одессе будет ниже. Из-за
значительного количества старого жилого
фонда в городе существенная нагрузка
на инфраструктуру. Поэтому важную роль
играют расходы на обслуживание сетей
и регулярное проведение ремонтов.
Харьков:
суммы зависят от потребления и особенностей
жилья
Для
харьковчан значительная часть тарифов
остается на уровне предыдущих лет.
Окончательная
сумма в платежках определяется:
площадью
жилья;
количеством
зарегистрированных жителей;
наличием
счетчиков;
типом
дома;
фактическим
объемам потребления.
В
Харькове преобладает многоквартирная
застройка с централизованными системами
водоснабжения и отопления. Поэтому
наибольшей составляющей коммунальных
расходов зимой остается тепло.
Однако
и реализации мер по энергоэффективности
в городе уделяется немало внимания. Это
позволяет жителям значительно сократить
свои расходы.
Что
больше всего влияет на размер коммунальной
платежки
Сумма
счетов определяется не только тарифом.
Даже
в одинаковых по размеру квартирах в
одном регионе платежи могут существенно
разниться.
Первоочередное
значение имеют:
площадь
жилья. Чем дом больше, тем выше расходы
на отопление и содержание жилья;
наличие
счетчиков. С современными приборами
учета платить нужно только за фактическое
потребление. Без счетчиков оплата
производится по предусмотренным
нормативам, а они выше реальных объемов
использования;
состояние
дома. При наличии утепленных фасадов,
модернизированных отопительных систем
и современных окон теплоэнергии тратится
меньше. В старых домах, как правило,
счета зимой значительно больше.
Также
суммы в платежках определяют объем
потребления. К примеру, семья из трех
человек, проживающая в квартире площадью
примерно 55−60 кв. м летом на коммунальные
услуги может тратить от 2 до 4 тыс. грн
(зависит от города и объемов использования
ресурсов). В отопительный сезон указанная
сумма растет до 4−8 тыс. грн, а в домах с
высоким потреблением тепла, с неутепленными
фасадами — еще больше.
Традиционно
наибольшую часть в зимних платежах
формирует отопление. В теплое же время
года основными затратами являются
электроэнергия, водоснабжение, водоотвод
и содержание дома.
Последний
тариф устанавливается отдельно для
каждого ОСМД или многоквартирного дома
и включает уборку мест общего пользования
жильцов, техническое обслуживание
инженерных сетей, освещение подъездов,
текущие ремонты и т. д. Поэтому даже в
одном городе суммы к оплате могут быть
разными.
Как
сократить расходы на коммунальные
услуги в Украине
Домохозяйства
могут влиять на собственные расходы.
Наибольшая экономия осуществляется с
помощью:
Утепления
дома или квартиры.
Замены
старых окон.
Установки
терморегуляторов для батарей.
Модернизации
системы внутридомового отопления.
Установки
индивидуального теплопункта.
Естественно,
сначала такие решения требуют значительных
издержек. Но в перспективе выгода будет
безусловной.
Дополнительно
можно использовать предусмотренные
государством жилищные субсидии или
льготы для отдельных категорий граждан.
Упростить
процесс оплаты помогают мобильные
приложения большинства украинских
банков. В них автоматически подтягиваются
суммы по лицевым счетам, есть возможность
оплачивать несколько услуг одновременно,
настраивать регулярные платежи и
сохранять историю расчетов.
Также,
в некоторых финансовых учреждениях (в
рамках собственных программ лояльности),
дополнительно предлагают кешбэк или
другие бонусы, которые частично
компенсируют расходы.
Таким
образом, в 2026 году разница между
коммунальными платежами в украинских
городах существенная. Формируется она
через местные тарифы на воду, тепло и
содержание домов.
Главным
способом контролировать расходы для
украинских семей остается оптимизация
фактического потребления, модернизация
жилья и использование государственных
программ поддержки. Это помогает сделать
коммунальные расходы более прогнозируемыми
даже в условиях изменения тарифов.