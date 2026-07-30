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Сколько стоят коммунальные услуги в разных городах Украины

Личные финансы
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Цена коммунальных услуг
Цена коммунальных услуг
Для большинства украинских семей коммунальные платежи составляют одну из наиболее ощутимых статей расходов.
Вместе с этим ситуация с тарифами в стране довольно неоднородна. Часть установленных для населения цен одинакова во всех регионах, но стоимость отдельных услуг существенно отличается.
Ключевую разницу в платежках формируют не электроэнергия или газ, а «местные услуги» — отопление, водоснабжение, водоотвод и содержание жилищного фонда. Поэтому жители Киева, Львова, Днепра, Одессы или Харькова при очень похожих условиях потребления получают к оплате кардинально разные суммы.
В этом тексте Finance.ua сравнивает основные коммунальные расходы в крупнейших городах Украины. Мы также выясним, какие факторы больше всего влияют на размер ежемесячных платежей.

Какие коммунальные тарифы в 2026 году одинаковы для всех украинцев

Несмотря на разницу между городами, часть коммунальных услуг имеет общегосударственное регулирование. Это, прежде всего, касается газа и электроэнергии для бытовых потребителей.
В 2026 году тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 грн за 1 кВт-ч. Цена одинакова для всех регионов.
В то же время, благодаря специальным тарифам, украинцы могут частично уменьшить расходы. К примеру, для домохозяйства с двухзонными счетчиками в ночное время (с 23:00 до 07:00) электроэнергия стоит 2,16 грн за кВт-ч, а для владельцев электроотопления (в пределах установленного объема потребления) есть льготный тариф 2,64 грн за кВт-ч.
<i>Украинцы могут сэкономить на использовании электроэнергии</i>
Украинцы могут сэкономить на использовании электроэнергии
Газ для большинства бытовых клиентов остается практически одинаковым по стране (от 7,96 грн за кубометр от ГК «Нафтогаз Украины» и до 9,99 грн за кубометр от ООО «Ритейл Сервис» (СветГаз).
То есть, «база платежки» — свет и газ от города почти не зависят. Различия, в основном, возникают из-за местных тарифов.

Почему вода и отопление стоят по-разному

Тарифы на тепло, воду и водоотвод устанавливаются отдельно для каждого предприятия. Зависит их размер от:
  • состояния коммунальных сетей;
  • затрат на электроэнергию, ремонт оборудования;
  • стоимости горючего и материалов;
  • количества потребителей;
  • особенностей местной инфраструктуры.
К примеру, для водоканала крупного города с разветвленной сетью и существенным износом труб на обслуживание системы требуются большие затраты. Соответственно, это сказывается на тарифе для потребителей.

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С теплом ситуация схожая. В тех городах, где большинство домов подключено к централизованному отоплению, конечная сумма определяется стоимостью производства теплоэнергии, состоянием теплосетей и продолжительностью отопительного сезона.
Итак, проанализируем средние расходы домохозяйств на электроэнергию, газ, водоснабжение, водоотвод, отопление и содержание дома в разных городах страны.

Киев: ключевые тарифы поддерживаются на уровне предыдущих лет

На часть коммунальных услуг цены в столице отмечены на уровне предыдущих лет.
Общая стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения составляет около 30,38 грн за кубометр.
На отопление во время действия военного положения для населения применяется тариф 1654,41 грн за 1 Гкал. Зимой основная нагрузка приходится именно на него. Летом самые большие платежи формируют электроэнергия, вода и содержание дома.
Понятно, что на счета оказывают большое влияние состояние дома, площадь квартир и эффективность используемого оборудования. Разница, в результате, может быть существенная.
Впрочем, в Киеве пересмотрят тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. «Киевводоканал» подал Киевским городским властям расчеты новых тарифов. Согласно предложению предприятия тариф на централизованное водоснабжение для населения должен вырасти с 16,16 грн до 50,69 грн за 1 куб. м. В то же время тариф на централизованный водоотвод предлагали повысить с 14,22 грн. до 38,21 грн. за 1 куб. м. В случае утверждения этих расчетов общий тариф на водоснабжение и водоотвод составил бы 88,90 грн за кубометр вместо нынешних 30,38 грн.
В то же время в КГГА сообщили, что тариф почти 90 грн за кубометр для киевлян вводить не будут. Для киевлян стоимость услуги централизованного водоснабжения и водоотвода составит 63,79 грн. за кубометр.

Львов: важную роль играют тарифы на тепло

Одним из главных факторов формирования платежек во Львове является отопление.
Из-за двухставочного тарифа на тепловую энергию, который использует ЛГКП «Львовтеплоэнерго», плата состоит из двух частей:
  • постоянной, за счет которой покрываются затраты на содержание систем, зарплаты работников, ремонты и другие расходы;
  • переменной, определяемой уровнем фактического потребления тепла.
Особенность системы в том, что частично платежи могут начисляться в течение года, а не только в отопительный сезон.
Все больше жителей этого региона делают ставку на энергоэффективность. Если дом имеет утепленный фасад, индивидуальный тепловой пункт и балансировку отопительной системы, тепла в нем потребляется гораздо меньше.
Отметим, что с 1 августа 2026 года во Львове будет действовать новый тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод. Стоимость водоснабжения составит 36,04 грн за 1 куб. м, водоотвод — 20,34 грн за 1 куб. м. Общий тариф будет составлять 56,38 грн за кубометр.
<i>Во Львове будет действовать новый тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод</i>
Во Львове будет действовать новый тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод
Предыдущий тариф во Львове действовал с 2022 года и составил 25,88 грн. за кубометр. За это время существенно выросли расходы предприятия на электроэнергию (почти в 1,7 раза), топливо, реагенты и оплату труда.
Отметим, что у Львова одна из самых сложных систем водоснабжения в Украине. Из-за расположения города на Главном европейском водоразделе воду транспортируют во Львов на большие расстояния сотнями километров магистральных трубопроводов.

Днепр: достаточно высокие цены на воду

Днепр в 2026-м стал одним из городов, где существенно изменились тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод.
Так, с 1 июля 2026 года для населения установлено:
  • водоснабжение - 47,10 грн за кубометр;
  • водоотвод - 34,82 грн за кубометр.
Итого — 81,92 грн за кубометр. Разница очень заметна. Суммы в платежках для населения из-за этого могут увеличиться на сотни гривен.

Одесса: вода дешевле, чем в большинстве крупных городов

В Одессе ситуация с тарифами на воду отличается. Здесь для населения их не меняли с начала войны. В общей сумме и в зависимости от структуры начислений выходит примерно 29−35 грн за кубометр.
По сравнению с другими крупными городами разница существенная.
Но это не значит, что и общая коммунальная платежка в Одессе будет ниже. Из-за значительного количества старого жилого фонда в городе существенная нагрузка на инфраструктуру. Поэтому важную роль играют расходы на обслуживание сетей и регулярное проведение ремонтов.

Харьков: суммы зависят от потребления и особенностей жилья

Для харьковчан значительная часть тарифов остается на уровне предыдущих лет.
Окончательная сумма в платежках определяется:
  • площадью жилья;
  • количеством зарегистрированных жителей;
  • наличием счетчиков;
  • типом дома;
  • фактическим объемам потребления.
В Харькове преобладает многоквартирная застройка с централизованными системами водоснабжения и отопления. Поэтому наибольшей составляющей коммунальных расходов зимой остается тепло.

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Однако и реализации мер по энергоэффективности в городе уделяется немало внимания. Это позволяет жителям значительно сократить свои расходы.

Что больше всего влияет на размер коммунальной платежки

Сумма счетов определяется не только тарифом.
Даже в одинаковых по размеру квартирах в одном регионе платежи могут существенно разниться.
Первоочередное значение имеют:
  • площадь жилья. Чем дом больше, тем выше расходы на отопление и содержание жилья;
  • наличие счетчиков. С современными приборами учета платить нужно только за фактическое потребление. Без счетчиков оплата производится по предусмотренным нормативам, а они выше реальных объемов использования;
  • состояние дома. При наличии утепленных фасадов, модернизированных отопительных систем и современных окон теплоэнергии тратится меньше. В старых домах, как правило, счета зимой значительно больше.
<i>На размер коммунальной платежки влияет несколько факторов</i>
На размер коммунальной платежки влияет несколько факторов
Также суммы в платежках определяют объем потребления. К примеру, семья из трех человек, проживающая в квартире площадью примерно 55−60 кв. м летом на коммунальные услуги может тратить от 2 до 4 тыс. грн (зависит от города и объемов использования ресурсов). В отопительный сезон указанная сумма растет до 4−8 тыс. грн, а в домах с высоким потреблением тепла, с неутепленными фасадами — еще больше.
Традиционно наибольшую часть в зимних платежах формирует отопление. В теплое же время года основными затратами являются электроэнергия, водоснабжение, водоотвод и содержание дома.
Последний тариф устанавливается отдельно для каждого ОСМД или многоквартирного дома и включает уборку мест общего пользования жильцов, техническое обслуживание инженерных сетей, освещение подъездов, текущие ремонты и т. д. Поэтому даже в одном городе суммы к оплате могут быть разными.

Как сократить расходы на коммунальные услуги в Украине

Домохозяйства могут влиять на собственные расходы. Наибольшая экономия осуществляется с помощью:
  • Утепления дома или квартиры.
  • Замены старых окон.
  • Установки терморегуляторов для батарей.
  • Модернизации системы внутридомового отопления.
  • Установки индивидуального теплопункта.
Естественно, сначала такие решения требуют значительных издержек. Но в перспективе выгода будет безусловной.
Дополнительно можно использовать предусмотренные государством жилищные субсидии или льготы для отдельных категорий граждан.
Упростить процесс оплаты помогают мобильные приложения большинства украинских банков. В них автоматически подтягиваются суммы по лицевым счетам, есть возможность оплачивать несколько услуг одновременно, настраивать регулярные платежи и сохранять историю расчетов.
Также, в некоторых финансовых учреждениях (в рамках собственных программ лояльности), дополнительно предлагают кешбэк или другие бонусы, которые частично компенсируют расходы.
Таким образом, в 2026 году разница между коммунальными платежами в украинских городах существенная. Формируется она через местные тарифы на воду, тепло и содержание домов.
Главным способом контролировать расходы для украинских семей остается оптимизация фактического потребления, модернизация жилья и использование государственных программ поддержки. Это помогает сделать коммунальные расходы более прогнозируемыми даже в условиях изменения тарифов.
Ирина Усович
Ирина Усович
Журналист
По материалам:
Finance.ua
Коммунальные услугиДеньгиТарифыТарифы на водоснабжениеТарифы на электроэнергию
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