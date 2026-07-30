87% переселенцев вынуждены экономить на базовых потребностях

По состоянию на июнь 2026 года в Украине насчитывается около 3,9 млн внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В то же время почти семь из десяти переселенцев находятся далеко от своих домов уже более двух лет.
Об этом говорится в отчете Международной организации по миграции (МОМ), передает «Интерфакс-Украина».
По данным МОМ, с 2023 года доля внутренне перемещенных лиц остается на уровне около 12% населения Украины. В то же время, длительное перемещение все больше усложняет возможность семей обеспечивать свои базовые потребности.
Только в январе-июне 2026 года из-за ситуации в сфере безопасности около 132 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.
«Стабильные показатели перемещения не следует воспринимать как признак стабильных условий жизни. Многие перемещенные семьи исчерпывают сбережения, сокращают необходимые расходы, в том числе на медицинские услуги, и переезжают в менее пригодное жилье, пытаясь удовлетворить базовые потребности. Продолжительная поддержка остается необходимой, чтобы помочь людям восстановить стабильность и принимать информированные и добровольные решения относительно своего будущего», — отметил заместитель председателя Представительства МОМ в Украине Деян Кесерович.
Семьи все чаще экономят на базовых потребностях
По данным отчета, 87% семей ВПЛ были вынуждены прибегнуть по меньшей мере к одному способу экономии, чтобы справиться с финансовыми трудностями.
Самыми распространенными шагами стали:
использование собственных сбережений — 75%;
сокращение расходов на коммунальные услуги — 59%;
уменьшение расходов на медицинские нужды — 53%.
Кроме того, каждое пятое домохозяйство сообщило о переезде в жилье более низкого качества, а 17% респондентов — о просрочке арендных платежей.
Безопасность остается главным фактором при принятии решений относительно будущего. По данным МОМ, 82% внутренне перемещенных лиц готовы вернуться домой только после прекращения боевых действий.
В то же время все больше людей рассматривают возможность остаться в общинах, где проживают сейчас. Доля планирующих местную интеграцию выросла с 51% в марте до 58% в июне 2026 года.
Около 2,15 миллиона человек, или 56% всех внутренне перемещенных лиц в Украине, происходят из территорий, которые на момент опроса были полностью или частично оккупированы. Они чаще сталкиваются с длительным перемещением, большими трудностями и более ограниченными возможностями для возвращения.
«Выводы отчета показывают, почему одной лишь неотложной помощи недостаточно. Люди нуждаются в долгосрочной поддержке в жилье, средствах к существованию, доступе к медицинским услугам, защите и другим основным сервисам. Это поможет им принимать проинформированные и добровольные решения — интегрироваться там, где они живут сейчас, переехать в другое место или безопасно вернуться.
Напомним, редакция портала Finance.ua в рамках проекта «Ukraine Resilient Media Initiative» создала серию публикаций «Финансовая опора: знания и практические решения для социально уязвимых групп». Каждая публикация помогает узнать имеющиеся возможности и пошагово объясняет, как использовать доступные государственные программы и другие инструменты социальной поддержки.
Материалы созданы для людей, особо нуждающихся в финансовых знаниях и практических решений в современных условиях. Пишем для ВПЛ, людей пенсионного возраста, лиц с инвалидностью, временно безработных и малообеспеченных домохозяйств. В каждой публикации вы обязательно найдете практические рекомендации, чек-листы и список ссылок на официальные организации.