87% переселенцев вынуждены экономить на базовых потребностях Сегодня 08:34 — Личные финансы

Семьи все чаще экономят на базовых нуждах

По состоянию на июнь 2026 года в Украине насчитывается около 3,9 млн внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В то же время почти семь из десяти переселенцев находятся далеко от своих домов уже более двух лет.

Об этом говорится в отчете Международной организации по миграции (МОМ), передает «Интерфакс-Украина».

По данным МОМ, с 2023 года доля внутренне перемещенных лиц остается на уровне около 12% населения Украины. В то же время, длительное перемещение все больше усложняет возможность семей обеспечивать свои базовые потребности.

Дополнительные деньги могут быть на вашем счету уже сегодня. Кредиты онлайн. Много предложений, можно сравнить условия. Каталог на Finance.ua по ссылке.

Только в январе-июне 2026 года из-за ситуации в сфере безопасности около 132 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

«Стабильные показатели перемещения не следует воспринимать как признак стабильных условий жизни. Многие перемещенные семьи исчерпывают сбережения, сокращают необходимые расходы, в том числе на медицинские услуги, и переезжают в менее пригодное жилье, пытаясь удовлетворить базовые потребности. Продолжительная поддержка остается необходимой, чтобы помочь людям восстановить стабильность и принимать информированные и добровольные решения относительно своего будущего», — отметил заместитель председателя Представительства МОМ в Украине Деян Кесерович.

Семьи все чаще экономят на базовых потребностях

По данным отчета, 87% семей ВПЛ были вынуждены прибегнуть по меньшей мере к одному способу экономии, чтобы справиться с финансовыми трудностями.

Самыми распространенными шагами стали:

использование собственных сбережений — 75%;

сокращение расходов на коммунальные услуги — 59%;

уменьшение расходов на медицинские нужды — 53%.

Кроме того, каждое пятое домохозяйство сообщило о переезде в жилье более низкого качества, а 17% респондентов — о просрочке арендных платежей.

Безопасность остается главным фактором при принятии решений относительно будущего. По данным МОМ, 82% внутренне перемещенных лиц готовы вернуться домой только после прекращения боевых действий.

В то же время все больше людей рассматривают возможность остаться в общинах, где проживают сейчас. Доля планирующих местную интеграцию выросла с 51% в марте до 58% в июне 2026 года.

Читайте также Помощь для ВПЛ: в каких городах доступны выплаты

Около 2,15 миллиона человек, или 56% всех внутренне перемещенных лиц в Украине, происходят из территорий, которые на момент опроса были полностью или частично оккупированы. Они чаще сталкиваются с длительным перемещением, большими трудностями и более ограниченными возможностями для возвращения.

«Выводы отчета показывают, почему одной лишь неотложной помощи недостаточно. Люди нуждаются в долгосрочной поддержке в жилье, средствах к существованию, доступе к медицинским услугам, защите и другим основным сервисам. Это поможет им принимать проинформированные и добровольные решения — интегрироваться там, где они живут сейчас, переехать в другое место или безопасно вернуться.

Напомним, редакция портала Finance.ua в рамках проекта «Ukraine Resilient Media Initiative» создала серию публикаций «Финансовая опора: знания и практические решения для социально уязвимых групп». Каждая публикация помогает узнать имеющиеся возможности и пошагово объясняет, как использовать доступные государственные программы и другие инструменты социальной поддержки.

Материалы созданы для людей, особо нуждающихся в финансовых знаниях и практических решений в современных условиях. Пишем для ВПЛ, людей пенсионного возраста, лиц с инвалидностью, временно безработных и малообеспеченных домохозяйств. В каждой публикации вы обязательно найдете практические рекомендации, чек-листы и список ссылок на официальные организации.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.