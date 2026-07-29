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Инвесторы, финансисты, аналитики: кто станет спикерами крупнейшей онлайн-конференции об инвестициях InvestFest 2026

Личные финансы
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Инвесторы, финансисты, аналитики: кто станет спикерами крупнейшей онлайн-конференции об инвестициях InvestFest 2026
Инвесторы, финансисты, аналитики: кто станет спикерами крупнейшей онлайн-конференции об инвестициях InvestFest 2026
В канун Дня Независимости состоится масштабная конференция, принять участие в которой могут все, кто стремится позаботиться о своей финансовой независимости. InvestFest 2026 объединит как профессионалов, так и тех, кто хочет попробовать свои силы в инвестировании. Спикеры расскажут, как начать инвестировать даже с небольшим стартовым капиталом, главное — выбрать правильную стратегию. Какие еще темы раскроют эксперты — рассказываем.
Выступления готовят эксперты рынка, которые объяснят, как работать с разными активами. Будут говорить о недвижимости, земле, фондовом рынке, инвестициях в золото и многое другое. Начать прямо сегодня могут даже те, у кого нет больших накоплений. Ведь есть много разных вариантов — от паевых инвестиций в фонды до стартапов и даже недвижимости за границей — порог входа в которые доступный для начинающих.
Темы и спикеров InvestFest 2026 еще согласовывают окончательно, однако уже сейчас известно, что среди экспертов инвента в этом году будут:
  • Владислав Свистунов — управляющий активами в группе ICU;
  • Алина Золотарь — стратегический advisor по управлению капиталом и структурированию бизнеса;
  • Роман Кошовский — бизнес-аналитик, инвестор-практик, автор популярного youtube-канала «Запали цілі | GOALS on FIRE»;
  • Роман Кушнир — тренер по личностному росту, основатель Школы развития SPE и консультационной компании SPE-Consulting;
  • Ульяна Гринчевская — финансовый планер iPlan.ua;
  • Анна Магера — исполнительный директор ангельского синдиката ICLUB;
  • Егор Лесничий — коммерческий директор «Твоє Коло;
  • Александр Гладилин — основатель/инвестиционный управляющий BRAINVEST;
  • Александр Грушецкий — Co-Founder, CFO — Deniz Estate;
  • Тарас Гук — адвокат, ютубер, розничный инвестор;
  • Алексей Козырев — финансовый эксперт сайта minfin.com.ua.
К примеру, Владислав Свистунов поделится инсайтами о том, как дойти до зрелых инвестиций, Алина Золотарь расскажет о психологии инвестора, Ульяна Гринчевская — как работают инвестиции на фондовом рынке, а Егор Лесничий — о том, реально ли получать 15% годовых, вкладывая средства в землю.
На конференции будут как соло-выступления экспертов, так и обстоятельные дискуссии между несколькими спикерами одновременно. Программа InvestFest 2026 постепенно дополняется и доступна по ссылке: (посилання).
По этой же ссылке можно зарегистрироваться для участия в мероприятии. Оно пройдет в онлайн-формате, а участие в конференции бесплатное. По завершении зарегистрированные участники получат доступ к презентациям всех спикеров и чата участников конференции.
Проведение конференции возможно благодаря поддержке партнеров, среди которых:
  • генеральный партнер: ICU — независимая инвестиционная группа, предоставляющая брокерские услуги и услуги по управлению активами,
  • золотые партнеры: Brainvest — компания по управлению капиталом инвесторов и Deniz Estate — агентство зарубежной недвижимости,
  • серебряные партнеры: ICLUB — международный ангельский синдикат и венчурная платформа и «Твоє Коло» — платформа для инвестирования в с/х земли.
Партнерами инвента также являются Академия Минфин, AccessFinance Group, Injobe, GOALS on FIRE, FIREkit, ua. news, InVenture, Первый бизнесовый BIZ, УкрИнвестКлуб. Организаторы благодарны партнерам за поддержку и помощь в проведении самой масштабной онлайн-конференции для инвесторов.
До встречи на InvestFest 2026! Присоединяйтесь!
👉Присоединиться
По материалам:
Finance.ua
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