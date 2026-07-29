Инвесторы, финансисты, аналитики: кто станет спикерами крупнейшей онлайн-конференции об инвестициях InvestFest 2026 Сегодня 14:45 — Личные финансы

Инвесторы, финансисты, аналитики: кто станет спикерами крупнейшей онлайн-конференции об инвестициях InvestFest 2026

В канун Дня Независимости состоится масштабная конференция, принять участие в которой могут все, кто стремится позаботиться о своей финансовой независимости. InvestFest 2026 объединит как профессионалов, так и тех, кто хочет попробовать свои силы в инвестировании. Спикеры расскажут, как начать инвестировать даже с небольшим стартовым капиталом, главное — выбрать правильную стратегию. Какие еще темы раскроют эксперты — рассказываем.

Выступления готовят эксперты рынка, которые объяснят, как работать с разными активами. Будут говорить о недвижимости, земле, фондовом рынке, инвестициях в золото и многое другое. Начать прямо сегодня могут даже те, у кого нет больших накоплений. Ведь есть много разных вариантов — от паевых инвестиций в фонды до стартапов и даже недвижимости за границей — порог входа в которые доступный для начинающих.

Темы и спикеров InvestFest 2026 еще согласовывают окончательно, однако уже сейчас известно, что среди экспертов инвента в этом году будут:

Владислав Свистунов — управляющий активами в группе ICU;

— управляющий активами в группе ICU; Алина Золотарь — стратегический advisor по управлению капиталом и структурированию бизнеса;

— стратегический advisor по управлению капиталом и структурированию бизнеса; Роман Кошовский — бизнес-аналитик, инвестор-практик, автор популярного youtube-канала «Запали цілі | GOALS on FIRE»;

— бизнес-аналитик, инвестор-практик, автор популярного youtube-канала «Запали цілі | GOALS on FIRE»; Роман Кушнир — тренер по личностному росту, основатель Школы развития SPE и консультационной компании SPE-Consulting;

— тренер по личностному росту, основатель Школы развития SPE и консультационной компании SPE-Consulting; Ульяна Гринчевская — финансовый планер iPlan.ua;

— финансовый планер iPlan.ua; Анна Магера — исполнительный директор ангельского синдиката ICLUB;

Егор Лесничий — коммерческий директор «Твоє Коло;

— коммерческий директор «Твоє Коло; Александр Гладилин — основатель/инвестиционный управляющий BRAINVEST;

Александр Грушецкий — Co-Founder, CFO — Deniz Estate;

— Co-Founder, CFO — Deniz Estate; Тарас Гук — адвокат, ютубер, розничный инвестор;

— адвокат, ютубер, розничный инвестор; Алексей Козырев — финансовый эксперт сайта minfin.com.ua.

К примеру, Владислав Свистунов поделится инсайтами о том, как дойти до зрелых инвестиций, Алина Золотарь расскажет о психологии инвестора, Ульяна Гринчевская — как работают инвестиции на фондовом рынке, а Егор Лесничий — о том, реально ли получать 15% годовых, вкладывая средства в землю.

На конференции будут как соло-выступления экспертов, так и обстоятельные дискуссии между несколькими спикерами одновременно. Программа InvestFest 2026 постепенно дополняется и доступна по ссылке: (посилання).

По этой же ссылке можно зарегистрироваться для участия в мероприятии. Оно пройдет в онлайн-формате, а участие в конференции бесплатное. По завершении зарегистрированные участники получат доступ к презентациям всех спикеров и чата участников конференции.

Проведение конференции возможно благодаря поддержке партнеров, среди которых:

генеральный партнер : ICU — независимая инвестиционная группа, предоставляющая брокерские услуги и услуги по управлению активами,

: ICU — независимая инвестиционная группа, предоставляющая брокерские услуги и услуги по управлению активами, золотые партнеры: Brainvest — компания по управлению капиталом инвесторов и Deniz Estate — агентство зарубежной недвижимости,

Brainvest — компания по управлению капиталом инвесторов и Deniz Estate — агентство зарубежной недвижимости, серебряные партнеры: ICLUB — международный ангельский синдикат и венчурная платформа и «Твоє Коло» — платформа для инвестирования в с/х земли.

Партнерами инвента также являются Академия Минфин, AccessFinance Group, Injobe, GOALS on FIRE, FIREkit, ua. news, InVenture, Первый бизнесовый BIZ, УкрИнвестКлуб. Организаторы благодарны партнерам за поддержку и помощь в проведении самой масштабной онлайн-конференции для инвесторов.

До встречи на InvestFest 2026! Присоединяйтесь!

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