Из Украины в Германию можно будет доехать поездом с пересадкой в ​​Перемышле Сегодня 13:23 — Личные финансы

Поезд Перемышль – Франкфурт-на-Майне будет курсировать с 1 августа

С 1 августа между Перемышлем и Франкфуртом-на-Майне будет ежедневно курсировать международный ночной поезд. «Укрзализныця» согласовала удобные пересадки с пяти украинских маршрутов, что упростит железнодорожное сообщение между Украиной и Германией.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Испанская железнодорожная компания Renfe, с которой «Укрзализныця» недавно подписала меморандум о сотрудничестве, запускает новый международный ночной поезд по маршруту Перемышль — Франкфурт-на-Майне.

Маршрут будет проходить через ряд городов Польши и Германии, включая Бад-Шандау, Вайсенфельс, Наумбург (Заале), Апольду, Готу, Айзенах, Ганау и Оффенбах. Также поезд будет останавливаться в Праге и Остраве.

Пересадки с украинских поездов

Со своей стороны «Укрзализныця» обеспечит удобные пересадки для пассажиров, путешествующих в Украину и из Украины следующими поездами:

№ 51/52 Киев — Перемышль;

№ 31/32 Запорожье/Днепр — Перемышль;

№ 69/70 Кременчуг — Перемышль;

№ 35/36 Одесса — Перемышль;

№ 89/90 Киев — Перемышль.

Стоимость билетов и график движения

Поезд Перемышль — Франкфурт-на-Майне будет курсировать с 1 августа. Он будет иметь современные спальные вагоны Economy Sleeper Class — купе на 1−4 места с кондиционером, бесплатным Wi-Fi, розетками и завтраком, который входит в стоимость билета.

Стоимость таких билетов начинается от 37,50 евро. Пассажиры также смогут выбирать между смешанными и отдельными женскими купе. Кроме того, в поезде будут сидеть вагоны первого и второго класса. Стоимость билетов на такие места стартует от 15 евро.

Поезд будет отправляться ежедневно из Перемышля во Франкфурт-на-Майне в 12:04, останавливаться в Кракове в 15:03, в Праге — в 18:14, в Дрездене — в 22:32, а во Франкфурт-на-Майне будет прибывать в 07:22.

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В обратном направлении поезд будет ежедневно отправляться из Франкфурта-на-Майне в 15:03, останавливаться в Праге в 01:17 и прибывать в Перемышль в 11:25.

Приобрести билеты можно по ссылке

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , почему в Украине не хватает билетов на поезда. Пассажирские вагоны «Укрзализныци» продолжают стареть, а полномасштабная война лишь усугубляет проблему. Часть подвижного состава была уничтожена или повреждена в результате российских обстрелов, еще сотни вагонов нуждаются в ремонте или должны быть списаны.

Также мы писали , что из-за летнего ажиотажа на билеты украинцы нередко покупают посадочные талоны на родственников. Но с билетом на другое имя вас могут не пустить в поезд. Проводник не имеет права пускать в поезд пассажира, если билет был приобретен на имя другого человека.

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