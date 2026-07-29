Молодежь из прифронтовых регионов сможет пройти обучение для запуска собственного бизнеса — Минэкономики Сегодня 08:33 — Личные финансы

Молодежь из прифронтовых регионов сможет пройти обучение для запуска собственного бизнеса — Минэкономики

В Украине с 27 июля 2026 года стартовал пилотный проект поддержки молодежного предпринимательства «Это мое дело» для молодежи из прифронтовых регионов.

Отмечается, что 27 июля стартует набор на «Это мое дело» — пилотный проект менторской поддержки и предпринимательский курс для молодежи 18−25 лет с прифронтовых территорий, что станет прямым мостиком от идеи до получения государственного гранта на собственное дело.

«Стратегия занятости до 2030 года предусматривает развитие молодежного предпринимательства, менторства, грантовых программ и практической поддержки людей, желающих быть экономически активными. Этот проект как раз о таком маршруте: от идеи и обучения до бизнес-плана, менторского сопровождения и возможности отправиться на государственный грант», — отметила заместитель министра экономики и окружающей среды Дарья Марчак.

Обучение начнется в октябре и будет проходить в двух форматах. Курс «Слушатель» открыт для участников в возрасте до 35 лет со всей Украины.

Он предполагает ознакомление с основами предпринимательства, доступ к сообществу и информацию о возможностях финансирования. Регистрация продлится до 18 октября.

Углубленный формат «Студент» рассчитан на молодежь от 18 до 25 лет из Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей. Участники будут работать над собственными бизнес-идеями, будут готовиться к запуску бизнеса или привлечению финансирования. Подать заявку можно до 23 августа 2026 года.

Кроме учебных модулей, проект предусматривает менторские сессии с предпринимателями-практиками и специалистами по ментальному здоровью, помощь в подготовке грантовых заявок, участие в предпринимательском сообществе, а также финальный питчинг 20 лучших бизнес-проектов в Киеве.

Пилотный проект «Это мое дело» был введен после принятия правительством в апреле 2026 года порядка предоставления менторской поддержки молодым предпринимателям в возрасте от 18 до 25 лет. По результатам пилота механизм планируется масштабировать.

Проект реализуют Минэкономики, Государственная служба занятости и Projector Foundation при поддержке Программы Партнерство за сильную Украину (PFRU), которую финансируют правительства Великобритании, Эстонии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии и Швеции.

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