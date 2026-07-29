Отмечается, что 27 июля стартует набор на «Это мое дело» — пилотный проект менторской поддержки и предпринимательский курс для молодежи 18−25 лет с прифронтовых территорий, что станет прямым мостиком от идеи до получения государственного гранта на собственное дело.
«Стратегия занятости до 2030 года предусматривает развитие молодежного предпринимательства, менторства, грантовых программ и практической поддержки людей, желающих быть экономически активными. Этот проект как раз о таком маршруте: от идеи и обучения до бизнес-плана, менторского сопровождения и возможности отправиться на государственный грант», — отметила заместитель министра экономики и окружающей среды Дарья Марчак.
Обучение начнется в октябре и будет проходить в двух форматах. Курс «Слушатель» открыт для участников в возрасте до 35 лет со всей Украины.
Он предполагает ознакомление с основами предпринимательства, доступ к сообществу и информацию о возможностях финансирования. Регистрация продлится до 18 октября.
Углубленный формат «Студент» рассчитан на молодежь от 18 до 25 лет из Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей. Участники будут работать над собственными бизнес-идеями, будут готовиться к запуску бизнеса или привлечению финансирования. Подать заявку можно до 23 августа 2026 года.
Кроме учебных модулей, проект предусматривает менторские сессии с предпринимателями-практиками и специалистами по ментальному здоровью, помощь в подготовке грантовых заявок, участие в предпринимательском сообществе, а также финальный питчинг 20 лучших бизнес-проектов в Киеве.
Пилотный проект «Это мое дело» был введен после принятия правительством в апреле 2026 года порядка предоставления менторской поддержки молодым предпринимателям в возрасте от 18 до 25 лет. По результатам пилота механизм планируется масштабировать.
Проект реализуют Минэкономики, Государственная служба занятости и Projector Foundation при поддержке Программы Партнерство за сильную Украину (PFRU), которую финансируют правительства Великобритании, Эстонии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии и Швеции.