Какая минимальная пенсия в Венгрии, которая не менялась 19 лет Сегодня 18:00 — Личные финансы

Какая минимальная пенсия в Венгрии, которая не менялась 19 лет

Размер минимальной пенсии в Венгрии по возрасту в 2026 году останется таким же, как и 19 лет назад.

Об этом сообщает венгерское издание hovege.hu

Размеры

Минимальная пенсия по возрасту составляет 28 500 форинтов (около 4049,55 гривен) с 2008 года. Ее начальной целью было определение минимального размера полной пенсии по возрасту, то есть установление минимальной суммы, ниже которой полная пенсия не может быть меньше.

Кто получает

В настоящее время этот размер пособия обычно получают те, кто проработал за границей большую часть своей жизни и имеет небольшой стаж работы в Венгрии.

В этом случае кроме минимальной пенсии могут также включаться иностранные пенсионные выплаты.

Другой случай — когда кто-то работал дома непрерывно, но не декларировал и не платил взносы. В 1990-х годах это было довольно распространенным явлением, из-за которого многие «исчезали» из своего стажа.

Для полной пенсии по возрасту требуется 20 лет стажа: те, кто может показать меньше, но не более 15 лет, могут иметь право на частичную пенсию по возрасту; если даже меньше, они могут получить пенсию по возрасту.

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Роль минимальной пенсии

Минимальный размер пенсии по возрасту используется преимущественно в связи с пенсиями социального страхования.

Это не всегда было так: он использовался в качестве ориентира для десятков различных социальных и других выплат, но в 2022 году тогдашнее правительство решило ввести новую концепцию: фонд социального прогнозирования, размер которого также составляет 28 500 форинтов. С 2023 года размер социальных выплат и субсидий больше не будет основываться на минимальном размере пенсии по возрасту, а на фонде социального прогнозирования.

Короче говоря, была введена новая концепция для лучшего разграничения системы социальных выплат и пенсий, но это не принесло никаких существенных или положительных изменений ни в одной из этих сфер.

В каких случаях минимальный размер пенсии по возрасту играет роль

Полная пенсия по возрасту: Размер полной пенсии по возрасту не может быть меньше минимального размера пенсии по возрасту, определенного отдельным законодательством.

Размер полной пенсии по возрасту не может быть меньше минимального размера пенсии по возрасту, определенного отдельным законодательством. Исключительная пенсия по возрасту: Разрешенный размер исключительной пенсии не может превышать полутора минимальных размеров полной пенсии по возрасту, установленного законом, но не может быть менее пятидесяти процентов от нее. Исходя из этого, минимум в 2026 году составляет 14 250 форинтов, а максимальный — 42 750 форинтов.

Разрешенный размер исключительной пенсии не может превышать полутора минимальных размеров полной пенсии по возрасту, установленного законом, но не может быть менее пятидесяти процентов от нее. Исходя из этого, минимум в 2026 году составляет 14 250 форинтов, а максимальный — 42 750 форинтов. Чрезвычайное повышение пенсии: Размер чрезвычайного повышения пенсии не может превышать 25% от минимального размера полной пенсии по возрасту, установленному законом, но не может быть менее 10%.

Размер чрезвычайного повышения пенсии не может превышать 25% от минимального размера полной пенсии по возрасту, установленному законом, но не может быть менее 10%. Теоретическая пенсия, рассчитанная по делам о международных пенсионных выплатах (ЕС или договоры): это сумма, которая была бы положена, если заявитель получил все свои периоды заграничной и венгерской службы исключительно в Венгрии. Согласно закону, эта теоретическая сумма не может быть меньше минимального размера пенсии по возрасту, то есть 28 500 форинтов. Орган власти в итоге распределит часть этой гарантированной суммы пропорционально продолжительности трудовых отношений в Венгрии (так называемая пропорциональная пенсия) как выплату, фактически подлежащую выплате.

Может ли измениться размер минимальной пенсии

Министерство социальных дел и семей признало, что сумма, которая не менялась с 2008 года, действительно является проблемой, но конкретное увеличение пока не объявлено.

По словам министерства, всю систему нужно пересмотреть: будут пересмотрены не только разные лимиты сумм, но и связанные с ними условия получения. Другими словами, пока не известно, насколько может вырасти минимальная пенсия, вопрос стоит в повестке правительства.

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