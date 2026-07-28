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Какая минимальная пенсия в Венгрии, которая не менялась 19 лет

Личные финансы
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Какая минимальная пенсия в Венгрии, которая не менялась 19 лет
Какая минимальная пенсия в Венгрии, которая не менялась 19 лет
Размер минимальной пенсии в Венгрии по возрасту в 2026 году останется таким же, как и 19 лет назад.
Об этом сообщает венгерское издание hovege.hu.

Размеры

Минимальная пенсия по возрасту составляет 28 500 форинтов (около 4049,55 гривен) с 2008 года. Ее начальной целью было определение минимального размера полной пенсии по возрасту, то есть установление минимальной суммы, ниже которой полная пенсия не может быть меньше.

Кто получает

В настоящее время этот размер пособия обычно получают те, кто проработал за границей большую часть своей жизни и имеет небольшой стаж работы в Венгрии.
В этом случае кроме минимальной пенсии могут также включаться иностранные пенсионные выплаты.
Другой случай — когда кто-то работал дома непрерывно, но не декларировал и не платил взносы. В 1990-х годах это было довольно распространенным явлением, из-за которого многие «исчезали» из своего стажа.
Для полной пенсии по возрасту требуется 20 лет стажа: те, кто может показать меньше, но не более 15 лет, могут иметь право на частичную пенсию по возрасту; если даже меньше, они могут получить пенсию по возрасту.
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Роль минимальной пенсии

Минимальный размер пенсии по возрасту используется преимущественно в связи с пенсиями социального страхования.
Это не всегда было так: он использовался в качестве ориентира для десятков различных социальных и других выплат, но в 2022 году тогдашнее правительство решило ввести новую концепцию: фонд социального прогнозирования, размер которого также составляет 28 500 форинтов. С 2023 года размер социальных выплат и субсидий больше не будет основываться на минимальном размере пенсии по возрасту, а на фонде социального прогнозирования.
Короче говоря, была введена новая концепция для лучшего разграничения системы социальных выплат и пенсий, но это не принесло никаких существенных или положительных изменений ни в одной из этих сфер.
В каких случаях минимальный размер пенсии по возрасту играет роль
  • Полная пенсия по возрасту: Размер полной пенсии по возрасту не может быть меньше минимального размера пенсии по возрасту, определенного отдельным законодательством.
  • Исключительная пенсия по возрасту: Разрешенный размер исключительной пенсии не может превышать полутора минимальных размеров полной пенсии по возрасту, установленного законом, но не может быть менее пятидесяти процентов от нее. Исходя из этого, минимум в 2026 году составляет 14 250 форинтов, а максимальный — 42 750 форинтов.
  • Чрезвычайное повышение пенсии: Размер чрезвычайного повышения пенсии не может превышать 25% от минимального размера полной пенсии по возрасту, установленному законом, но не может быть менее 10%.
  • Теоретическая пенсия, рассчитанная по делам о международных пенсионных выплатах (ЕС или договоры): это сумма, которая была бы положена, если заявитель получил все свои периоды заграничной и венгерской службы исключительно в Венгрии. Согласно закону, эта теоретическая сумма не может быть меньше минимального размера пенсии по возрасту, то есть 28 500 форинтов. Орган власти в итоге распределит часть этой гарантированной суммы пропорционально продолжительности трудовых отношений в Венгрии (так называемая пропорциональная пенсия) как выплату, фактически подлежащую выплате.

Может ли измениться размер минимальной пенсии

Министерство социальных дел и семей признало, что сумма, которая не менялась с 2008 года, действительно является проблемой, но конкретное увеличение пока не объявлено.
По словам министерства, всю систему нужно пересмотреть: будут пересмотрены не только разные лимиты сумм, но и связанные с ними условия получения. Другими словами, пока не известно, насколько может вырасти минимальная пенсия, вопрос стоит в повестке правительства.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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