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Новые правила поступления в аспирантуру в 2026 году

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Новые правила поступления в аспирантуру в 2026 году
Новые правила поступления в аспирантуру в 2026 году
В 2026 году поступление в аспирантуру происходит по обновленным правилам. Для будущих докторов философии сохраняются общегосударственные вступительные испытания, однако МОН изменило подход к конкурсному отбору и ввело новые требования к поступающим.
Подать документы могут лица, имеющие диплом магистра или специалиста. Обучение в аспирантуре осуществляется для получения степени доктора философии (PhD), пишет 24tv.ua.
Если поступающий планирует обучаться по специальности, отличающейся от полученной ранее, заведение высшего образования может назначить дополнительное вступительное испытание в соответствии со своими правилами приема.
Подача заявлений в аспирантуру в 2026 году осуществляется через электронный кабинет поступающего в ЕГЭБО. Конкретные сроки приема документов каждый университет определяет в Правилах приема в соответствии с Порядком, утвержденным МОН. В большинстве заведений подача заявлений начинается в августе.
Сроки вступительной кампании
Этапы вступительной кампанииОсновная сессия
Регистрация поступающих для сдачи Единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и Единого вступительного испытания по методологии научных исследований (ЕВИ)23 апреля – 14 мая
Проведение тестирования ЕВЭ та ЕВИ14 июля – 29 июля
Результаты тестированиядо 07 августа
Регистрация электронных кабинетов поступающих в ЄГЭБОс 01 июля
Регистрация заявлений на участие в конкурсном отборе, вступительном испытании7 по 25 августа
Сроки проведения вступительных экзаменовс 26 августа по 07 сентября
Предоставление рекомендаций к зачислениюс 8 сентября
Зачисление поступающихне позднее 15 сентября
Сроки поступления/https://iod.gov.ua.

Какие экзамены нужно сдать

Поступление в аспирантуру состоит из двух этапов.
Первый этап — это общегосударственные вступительные испытания, которые проводит Украинский центр оценивания качества образования. В 2026 году они включают в себя:
  • ЕВЭ (единый вступительный экзамен), состоящий из теста общей учебной компетентности (ТОУК) и теста по иностранному языку;
  • ЕВИ — единое вступительное испытание по методологии научных исследований.
Важно! Поступающие могут использовать сертификаты с результатами: ЕВЭ 2026, 2025, 2024 и ЕВР 2026 или 2025 года.
Чтобы получить право участвовать в конкурсном отборе, абитуриент должен набрать не менее 300 баллов суммарно за два блока ЕВЭ.
После успешного прохождения ЕВЭ и ЕВИ поступающие сдают вступительный экзамен по специальности в высшем образовании или научном учреждении. Именно этот экзамен имеет наибольший вес при конкурсном отборе — 60% конкурсного балла. Остальные конкурсные баллы формируются из результатов ЕВИ и ЕВВ в соответствии с Порядком приема.
В отличие от поступления на бакалавриат и в магистратуру, при поступлении в аспирантуру не применяется система приоритетности заявлений.
Высшие учебные заведения формируют рейтинговые списки по конкурсному баллу и дают рекомендации к зачислению в соответствии с местом поступающего в рейтинге.

Какие нововведения действуют в 2026 году

Одной из главных особенностей вступительной кампании остается обязательная сдача ЕВИ по методологии научных исследований — не менее 100 баллов. Это испытание проверяет готовность будущего аспиранта к научной работе, умение анализировать информацию, работать с научными методами и академической добропорядочностью.
Также МОН отмечает, что конкурс стал академически ориентированным. Решающее значение имеет не только результат общегосударственных тестов, но и успешная сдача профессионального вступительного экзамена в университете.
Среди нынешних нововведений — обучение в аспирантуре возможно по дневной, вечерней или заочной форме. В то же время обучение по дневной форме возможно только по государственному или региональному заказу.

Особые условия для отдельных поступающих

Для поступающих, которые по объективным причинам не смогли пройти ЕВЭ или ЕВИ из-за невозможности создания специальных условий во время тестирования, предусмотрен отдельный механизм поступления.
В таком случае вместо ЕВЭ проводится собеседование по иностранному языку, а вместо ЕВИ — экзамен по методологии научных исследований непосредственно в учебном заведении. Воспользоваться такой процедурой могут только поступающие, которые отвечают условиям, определенным Министерством образования и науки Украины.
По материалам:
Finance.ua
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