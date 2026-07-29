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На какие медспециальности госзаказа больше всего: кто в лидерах

Личные финансы
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На какие медспециальности госзаказа больше всего: кто в лидерах
На какие медспециальности госзаказа больше всего: кто в лидерах
В этом году объем государственного заказа по специальностям в здравоохранении составляет 9244 места.
Подготовку осуществляют 15 вузов, относящихся к сфере управления Министерства здравоохранения Украины. С их перечнем можно ознакомиться на сайте Минздрава по ссылке.
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Государственный заказ распределен между всеми уровнями высшего образования. Для подготовки бакалавров предусмотрено 2955 бюджетных мест, в частности, по специальностям:
«Терапия и реабилитация» — 2 225,
«Медсестринство» — 575,
«Технологии медицинской диагностики и лечения» — 155.
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Для подготовки магистров на основе степени бакалавра выделено 799 бюджетных мест, из них:
«Терапия и реабилитация» — 684,
«Технологии медицинской диагностики и лечения» — 80,
«Фармация» — 25,
«Общественное здоровье» — 10.

Наибольший объем государственного заказа

5 490 мест — предусмотрено для подготовки магистров на основе полного общего среднего образования
  • «Медицина» выделено 4 550 бюджетных мест,
  • «Фармация» — 395,
  • «Педиатрия» — 209,
  • «Медицинская психология» — 178,
  • «Стоматология» — 158.
Важно отметить, что медицинские учреждения высшего образования постоянно расширяют список образовательных программ, вводя новые специальности и специализации.
В частности, в этом году ЛНМУ им. Даниила Галицкого и ТНМУ им. Горбачевского начал набор по специализации «Нутрициология» специальности «Терапия и реабилитация» (бакалаврский уровень высшего образования).
С 2024 года в четырех вузах: НУОЗ Украины им. Шупика, ЛНМУ им. Даниила Галицкого, ТНМУ им. Горбачевского и ХНМУ осуществляется подготовка магистров по специализации «Протезирование-ортезирование» специальности «Технологии медицинской диагностики и лечения».

Кто лидирует

По состоянию на 27 июля по количеству поданных заявлений на места государственного заказа в высших учебных заведениях, принадлежащих к сфере управления Минздрава, лидируют пять специальностей:
  • «Медицина» — 11 167 заявлений;
  • «Терапия и реабилитация» (по специализациям) — 5127 заявлений;
  • «Стоматология» — 4758 заявлений;
  • «Фармация» — 1287 заявлений;
  • «Медсестринство» (по специализациям) — 962 заявления.
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Ранее говорилось, что со следующего учебного периода в медвузах откроют военные кафедры, поэтому студенты будут проходить военную подготовку и после завершения обучения будут получать звание офицера и статус военнообязанных. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о военной подготовке граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы.
Закон предусматривает, что все студенты медицинских специальностей, прошедшие профессионально-психологический отбор и пригодные к военной службе по состоянию здоровья, должны обязательно проходить военную подготовку по программе офицеров запаса медицинской службы.
Военная подготовка будет проводиться в учебных заведениях, имеющих лицензию на образовательную деятельность в медицинских и фармацевтических сферах.
По материалам:
Finance.ua
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