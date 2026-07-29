На какие медспециальности госзаказа больше всего: кто в лидерах

Для подготовки магистров на основе степени бакалавра выделено 799 бюджетных мест, из них:
«Терапия и реабилитация» — 684,
«Технологии медицинской диагностики и лечения» — 80,
«Фармация» — 25,
«Общественное здоровье» — 10.
Наибольший объем государственного заказа
5 490 мест — предусмотрено для подготовки магистров на основе полного общего среднего образования
«Медицина» выделено 4 550 бюджетных мест,
«Фармация» — 395,
«Педиатрия» — 209,
«Медицинская психология» — 178,
«Стоматология» — 158.
Важно отметить, что медицинские учреждения высшего образования постоянно расширяют список образовательных программ, вводя новые специальности и специализации.
В частности, в этом году ЛНМУ им. Даниила Галицкого и ТНМУ им. Горбачевского начал набор по специализации «Нутрициология» специальности «Терапия и реабилитация» (бакалаврский уровень высшего образования).
С 2024 года в четырех вузах: НУОЗ Украины им. Шупика, ЛНМУ им. Даниила Галицкого, ТНМУ им. Горбачевского и ХНМУ осуществляется подготовка магистров по специализации «Протезирование-ортезирование» специальности «Технологии медицинской диагностики и лечения».
Кто лидирует
По состоянию на 27 июля по количеству поданных заявлений на места государственного заказа в высших учебных заведениях, принадлежащих к сфере управления Минздрава, лидируют пять специальностей:
«Медицина» — 11 167 заявлений;
«Терапия и реабилитация» (по специализациям) — 5127 заявлений;
«Стоматология» — 4758 заявлений;
«Фармация» — 1287 заявлений;
«Медсестринство» (по специализациям) — 962 заявления.
Ранее говорилось, что со следующего учебного периода в медвузах откроют военные кафедры, поэтому студенты будут проходить военную подготовку и после завершения обучения будут получать звание офицера и статус военнообязанных. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о военной подготовке граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы.
Закон предусматривает, что все студенты медицинских специальностей, прошедшие профессионально-психологический отбор и пригодные к военной службе по состоянию здоровья, должны обязательно проходить военную подготовку по программе офицеров запаса медицинской службы.
Военная подготовка будет проводиться в учебных заведениях, имеющих лицензию на образовательную деятельность в медицинских и фармацевтических сферах.