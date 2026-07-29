На какие медспециальности госзаказа больше всего: кто в лидерах Сегодня 17:00 — Личные финансы

На какие медспециальности госзаказа больше всего: кто в лидерах

В этом году объем государственного заказа по специальностям в здравоохранении составляет 9244 места.

Подготовку осуществляют 15 вузов, относящихся к сфере управления Министерства здравоохранения Украины. С их перечнем можно ознакомиться на сайте Минздрава по ссылке

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Государственный заказ распределен между всеми уровнями высшего образования. Для подготовки бакалавров предусмотрено 2955 бюджетных мест, в частности, по специальностям:

«Терапия и реабилитация» — 2 225,

«Медсестринство» — 575,

«Технологии медицинской диагностики и лечения» — 155.

Для подготовки магистров на основе степени бакалавра выделено 799 бюджетных мест, из них:

«Терапия и реабилитация» — 684,

«Технологии медицинской диагностики и лечения» — 80,

«Фармация» — 25,

«Общественное здоровье» — 10.

Наибольший объем государственного заказа

5 490 мест — предусмотрено для подготовки магистров на основе полного общего среднего образования

«Медицина» выделено 4 550 бюджетных мест,

«Фармация» — 395,

«Педиатрия» — 209,

«Медицинская психология» — 178,

«Стоматология» — 158.

Важно отметить, что медицинские учреждения высшего образования постоянно расширяют список образовательных программ, вводя новые специальности и специализации.

В частности, в этом году ЛНМУ им. Даниила Галицкого и ТНМУ им. Горбачевского начал набор по специализации «Нутрициология» специальности «Терапия и реабилитация» (бакалаврский уровень высшего образования).

С 2024 года в четырех вузах: НУОЗ Украины им. Шупика, ЛНМУ им. Даниила Галицкого, ТНМУ им. Горбачевского и ХНМУ осуществляется подготовка магистров по специализации «Протезирование-ортезирование» специальности «Технологии медицинской диагностики и лечения».

Кто лидирует

По состоянию на 27 июля по количеству поданных заявлений на места государственного заказа в высших учебных заведениях, принадлежащих к сфере управления Минздрава, лидируют пять специальностей:

«Медицина» — 11 167 заявлений;

«Терапия и реабилитация» (по специализациям) — 5127 заявлений;

«Стоматология» — 4758 заявлений;

«Фармация» — 1287 заявлений;

«Медсестринство» (по специализациям) — 962 заявления.

Ранее говорилось , что со следующего учебного периода в медвузах откроют военные кафедры, поэтому студенты будут проходить военную подготовку и после завершения обучения будут получать звание офицера и статус военнообязанных. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о военной подготовке граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы.

Закон предусматривает , что все студенты медицинских специальностей, прошедшие профессионально-психологический отбор и пригодные к военной службе по состоянию здоровья, должны обязательно проходить военную подготовку по программе офицеров запаса медицинской службы.

Военная подготовка будет проводиться в учебных заведениях, имеющих лицензию на образовательную деятельность в медицинских и фармацевтических сферах.

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