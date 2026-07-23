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ПАРТНЕРСКАЯ

Образование для ветеранов, защитников и их детей: вступительная кампания в университетах Украины

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Вступление происходит в рамках базовой вступительной кампании по стандартным срокам
Вступление происходит в рамках базовой вступительной кампании по стандартным срокам
В Украине идет вступительная кампания — время для планирования будущего, выбора специальности, подготовки и представления документов. Ветеранский Кластер Украины совместно с Институтом ветеранов «Архитектура Устойчивости» КНУСА предлагают украинским защитникам, ветеранам, а также их детям воспользоваться специальными возможностями и получить образование.
Вовлеченность в учебный процесс — это один из способов реабилитации. Новая специальность или повышение квалификации в уже знакомой профессии поможет адаптироваться к гражданской жизни и приобщиться к восстановлению страны.

Какие возможности доступны для поступающих?

Программа предлагает комплексный подход, охватывающий все этапы: от первоначальной консультации до успешного выхода на рынок труда. Абитуриентов ждут:
  • Более 50 специальностей и более 100 образовательных программ. Сюда входят бакалавриат, магистратура, аспирантура, а также программы переобучения, профессиональные курсы и получение второго высшего образования.
  • Бесплатное обучение. Возможность учиться без финансового бремени реализуется через государственные программы компенсации, специальные гранты, стипендии и целевую поддержку крупных работодателей.
  • Гибкие форматы обучения. Выбирайте удобный для себя вариант: дневные или заочные формы, онлайн-обучение или дистанционный формат.
  • Психологическая поддержка и реабилитация. Ветераны и их семьи получают необходимое сопровождение для комфортной интеграции в образовательный процесс.
  • Практика и трудоустройство. Программа сотрудничает с ведущими мировыми и украинскими компаниями, включая Axor, Barks и другие. Каждому участнику гарантировано индивидуальное сопровождение с момента подачи документов к трудоустройству.

Где можно учиться? Партнерская сеть университетов

Проект работает с общинами по всей Украине, а в партнерскую сеть вошли ведущие отечественные заведения высшего образования:
  1. Киевский национальный университет строительства и архитектуры (КНУСА)
  2. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины (НУФВСУ) — на базе которого действует современный учебно-реабилитационный центр для ветеранов.
  3. Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского
  4. Западноукраинский национальный университет
  5. Национальный университет «Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка»
  6. Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника
  7. Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
  8. Дрогобычский национальный педагогический университет
  9. Тернопольский технический университет им. Ивана Пулюя
  10. Университет менеджмента образования

Приглашаем на информационные встречи

Команда проекта проводит регулярные онлайн- и офлайн-встречи для всех желающих. На них специалисты подробно расскажут:
  • Как правильно и без лишних трудностей подать заявление на поступление.
  • Какие льготы предусмотрены законодательством для ветеранов и их детей.
  • Как действует механизм получения компенсации за обучение.
  • Какие образовательные направления наиболее актуальны для восстановления Украины.
Важно: Поступление проходит в рамках базовой вступительной кампании по стандартным срокам. Не медлите с подготовкой документов!

Контакты для связи и подачи заявок

Узнать детали программ и оставить заявку можно на официальном сайте: www.Veterano.info
Телефоны для консультаций:
  • +38 073 94 96 179
  • +38 050 22 35 182
  • +38 067 49 81 098
Электронная почта:
Руководитель программы — Артем Гончаренко +38 073 177 72 73
Координатор программ высшего образования и поступления: Антонина Михайловна Савченко +380 (63) 245 34 05
Вместе строим будущее. Начни с образования уже сегодня!
По материалам:
Veterano.Info
Образование
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