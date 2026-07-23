ПАРТНЕРСКАЯ Образование для ветеранов, защитников и их детей: вступительная кампания в университетах Украины Сегодня 16:50

Вступление происходит в рамках базовой вступительной кампании по стандартным срокам

В Украине идет вступительная кампания — время для планирования будущего, выбора специальности, подготовки и представления документов. Ветеранский Кластер Украины совместно с Институтом ветеранов «Архитектура Устойчивости» КНУСА предлагают украинским защитникам, ветеранам, а также их детям воспользоваться специальными возможностями и получить образование.

Вовлеченность в учебный процесс — это один из способов реабилитации. Новая специальность или повышение квалификации в уже знакомой профессии поможет адаптироваться к гражданской жизни и приобщиться к восстановлению страны.

Какие возможности доступны для поступающих?

Программа предлагает комплексный подход, охватывающий все этапы: от первоначальной консультации до успешного выхода на рынок труда. Абитуриентов ждут:

Более 50 специальностей и более 100 образовательных программ. Сюда входят бакалавриат, магистратура, аспирантура, а также программы переобучения, профессиональные курсы и получение второго высшего образования.

Сюда входят бакалавриат, магистратура, аспирантура, а также программы переобучения, профессиональные курсы и получение второго высшего образования. Бесплатное обучение. Возможность учиться без финансового бремени реализуется через государственные программы компенсации, специальные гранты, стипендии и целевую поддержку крупных работодателей.

Возможность учиться без финансового бремени реализуется через государственные программы компенсации, специальные гранты, стипендии и целевую поддержку крупных работодателей. Гибкие форматы обучения. Выбирайте удобный для себя вариант: дневные или заочные формы, онлайн-обучение или дистанционный формат.

Выбирайте удобный для себя вариант: дневные или заочные формы, онлайн-обучение или дистанционный формат. Психологическая поддержка и реабилитация. Ветераны и их семьи получают необходимое сопровождение для комфортной интеграции в образовательный процесс.

Ветераны и их семьи получают необходимое сопровождение для комфортной интеграции в образовательный процесс. Практика и трудоустройство. Программа сотрудничает с ведущими мировыми и украинскими компаниями, включая Axor, Barks и другие. Каждому участнику гарантировано индивидуальное сопровождение с момента подачи документов к трудоустройству.

Где можно учиться? Партнерская сеть университетов

Проект работает с общинами по всей Украине, а в партнерскую сеть вошли ведущие отечественные заведения высшего образования:

Киевский национальный университет строительства и архитектуры (КНУСА) Национальный университет физического воспитания и спорта Украины (НУФВСУ) — на базе которого действует современный учебно-реабилитационный центр для ветеранов. Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского Западноукраинский национальный университет Национальный университет «Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка» Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины Дрогобычский национальный педагогический университет Тернопольский технический университет им. Ивана Пулюя Университет менеджмента образования

Приглашаем на информационные встречи

Команда проекта проводит регулярные онлайн- и офлайн-встречи для всех желающих. На них специалисты подробно расскажут:

Как правильно и без лишних трудностей подать заявление на поступление.

Какие льготы предусмотрены законодательством для ветеранов и их детей.

Как действует механизм получения компенсации за обучение.

Какие образовательные направления наиболее актуальны для восстановления Украины.

Важно: Поступление проходит в рамках базовой вступительной кампании по стандартным срокам. Не медлите с подготовкой документов!

Контакты для связи и подачи заявок

Узнать детали программ и оставить заявку можно на официальном сайте: www.Veterano.info

Телефоны для консультаций:

+38 073 94 96 179

+38 050 22 35 182

+38 067 49 81 098

Электронная почта:

Руководитель программы — Артем Гончаренко +38 073 177 72 73

Координатор программ высшего образования и поступления: Антонина Михайловна Савченко +380 (63) 245 34 05

Вместе строим будущее. Начни с образования уже сегодня!

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