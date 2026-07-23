ПАРТНЕРСКАЯ
Образование для ветеранов, защитников и их детей: вступительная кампания в университетах Украины
В Украине идет вступительная кампания — время для планирования будущего, выбора специальности, подготовки и представления документов. Ветеранский Кластер Украины совместно с Институтом ветеранов «Архитектура Устойчивости» КНУСА предлагают украинским защитникам, ветеранам, а также их детям воспользоваться специальными возможностями и получить образование.
Вовлеченность в учебный процесс — это один из способов реабилитации. Новая специальность или повышение квалификации в уже знакомой профессии поможет адаптироваться к гражданской жизни и приобщиться к восстановлению страны.
Какие возможности доступны для поступающих?
Программа предлагает комплексный подход, охватывающий все этапы: от первоначальной консультации до успешного выхода на рынок труда. Абитуриентов ждут:
- Более 50 специальностей и более 100 образовательных программ. Сюда входят бакалавриат, магистратура, аспирантура, а также программы переобучения, профессиональные курсы и получение второго высшего образования.
- Бесплатное обучение. Возможность учиться без финансового бремени реализуется через государственные программы компенсации, специальные гранты, стипендии и целевую поддержку крупных работодателей.
- Гибкие форматы обучения. Выбирайте удобный для себя вариант: дневные или заочные формы, онлайн-обучение или дистанционный формат.
- Психологическая поддержка и реабилитация. Ветераны и их семьи получают необходимое сопровождение для комфортной интеграции в образовательный процесс.
- Практика и трудоустройство. Программа сотрудничает с ведущими мировыми и украинскими компаниями, включая Axor, Barks и другие. Каждому участнику гарантировано индивидуальное сопровождение с момента подачи документов к трудоустройству.
Где можно учиться? Партнерская сеть университетов
Проект работает с общинами по всей Украине, а в партнерскую сеть вошли ведущие отечественные заведения высшего образования:
- Киевский национальный университет строительства и архитектуры (КНУСА)
- Национальный университет физического воспитания и спорта Украины (НУФВСУ) — на базе которого действует современный учебно-реабилитационный центр для ветеранов.
- Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского
- Западноукраинский национальный университет
- Национальный университет «Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка»
- Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
- Дрогобычский национальный педагогический университет
- Тернопольский технический университет им. Ивана Пулюя
- Университет менеджмента образования
Приглашаем на информационные встречи
Команда проекта проводит регулярные онлайн- и офлайн-встречи для всех желающих. На них специалисты подробно расскажут:
- Как правильно и без лишних трудностей подать заявление на поступление.
- Какие льготы предусмотрены законодательством для ветеранов и их детей.
- Как действует механизм получения компенсации за обучение.
- Какие образовательные направления наиболее актуальны для восстановления Украины.
Важно: Поступление проходит в рамках базовой вступительной кампании по стандартным срокам. Не медлите с подготовкой документов!
Контакты для связи и подачи заявок
Узнать детали программ и оставить заявку можно на официальном сайте: www.Veterano.info
Телефоны для консультаций:
- +38 073 94 96 179
- +38 050 22 35 182
- +38 067 49 81 098
Электронная почта:
Руководитель программы — Артем Гончаренко +38 073 177 72 73
Координатор программ высшего образования и поступления: Антонина Михайловна Савченко +380 (63) 245 34 05
Вместе строим будущее. Начни с образования уже сегодня!
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