День финансов: новый пакет санкций против рф, транш МВФ, дефицит 2,6 млн работников Сегодня 17:37

В четверг, 23 июля, Украина получила от МВФ второй транш на 690 млн, а ЕС принял 21-й пакет санкций против россии.

🌏 Помощь для украинцев в ЕС. Какие программы действуют в 2026 году

Мы продолжаем серию наших спецпроектов. Сегодня речь пойдет о помощи украинцам, которые находятся за границей. Более 4,3 млн украинцев имеют временную защиту в странах ЕС. Его продлили до 4 марта 2028 года, однако правила поддержки постепенно меняются. Страны еврозоны постепенно сокращают экстренные выплаты и создают новые пути долгосрочной легализации.

21-й пакет санкций Евросоюза

Об этом 21-й пакет санкций Евросоюза против россии станет самым сильным за последние четыре года.Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. «Это наш самый большой санкционный пакет за последние четыре года — всего в санкционные списки внесено 218 позиций», — подчеркнула Каллас.

Транш МВФ

Украина получила второй транш в рамках новой четырехлетней программы расширенного финансирования Международного валютного фонда (Extended Fund Facility, EFF) в размере 503 млн. специальных прав заимствования (СПЗ), что эквивалентно около 690 млн. долларов США.

Дефицит 2,6 млн работников

Украинской экономике в течение следующего десятилетия потребуется более 2,6 млн новых работников. Самый большой спрос прогнозируется на технических специалистов, инженеров и квалифицированных рабочих.

«Деньги ходят за человеком»

Кабинет Министров принял постановление , которым вводится новая модель финансирования социальных услуг стационарного ухода и поддержанного проживания для внутренне перемещенных пожилых людей и людей с инвалидностью по принципу «деньги ходят за человеком».

Идеальная стратегия сбережений

Директор по развитию бизнеса Идея Банка Владимир Малый советует украинцам ориентироваться на уже сложившуюся на рынке структуру сбережений: 30−35% сбережений оставить в валюте, остальное — держать в гривне. Мнения других банкиров здесь.

В то же время, более 33% вкладов украинцы держат в валюте. Подробности по ссылке

Кстати, если срочно понадобились деньги, а нужной суммы нет. Например, предстоит дорогостоящее лечение, операция или необходимо сделать ремонт в квартире. Если одолжить у друзей или у родственников не удается, остается один вариант: обратиться в банк.

Украина реформирует финмониторинг

В рамках новой программы с Международным валютным фондом Украина взяла на себя ряд обязательств в сфере AML/CFT (противодействие отмыванию средств и финансированию терроризма). Они зафиксированы в Меморандуме об экономической и финансовой политике, который является частью программы МВФ.

Повышение тарифов по требованию МВФ

Действительно, в меморандуме с МВФ говорится не о введении новых тарифов, а о подготовке дорожной карты реформы энергетического сектора до конца 2026 года. Подробности от Минэнерго здесь.

Изменение правил работы водителей

В Украине предлагается обновить правила работы водителей и автомобильных перевозчиков. Такой законопроект предусматривает новые требования к организации рабочего времени, к отдыху и использованию тахографов.

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