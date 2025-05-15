Обов’язкова військова підготовка для студентів-медиків та фармацевтів: у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт — Finance.ua
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Обов’язкова військова підготовка для студентів-медиків та фармацевтів: у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт

Казна та Політика
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Для здобувачів вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями збираються відновити обов’язкову військову підготовку. Це має вирішити проблему нестачі медиків в ЗСУ.
Про це повідомив голова комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат Михайло Радуцький.
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 13276, який передбачає відновлення обов’язкової військової підготовки для офіцерів запасу медичної служби серед студентів-медиків та фармацевтів. На сьогодні лише 5% з них проходять таке навчання.
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«Один з наслідків повномасштабної війни — дефіцит медичних кадрів у Збройних Силах України, зокрема фахівців військово-медичних і військово-фармацевтичних напрямів. Зрозуміло, що до війни не була потрібна така велика кількість медиків в армії. І наразі потрібно впроваджувати зміни до системи медичної освіти, які дозволять надати медичним працівникам знання з військової підготовки», — написав Радуцький.
Наразі підготовку офіцерів запасу медичної служби здійснюють кафедри медицини катастроф та військової медицини у 29 вищих навчальних закладах. Водночас лише в чотирьох із них функціонують військові навчальні підрозділи. Навчання за програмою офіцера запасу є добровільним і переважно доступне для студентів-контрактників. Серед бюджетників його проходять лише ті, хто уклав контракт з Міністерством оборони. Це призвело до того, що лише невелика кількість студентів-медиків проходять таке навчання.
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Законопроєкт передбачає поновлення роботи наявних або створення нових кафедр військової підготовки у закладах вищої освіти.
«Уже наступного року планується, що кількість студентів, які проходитимуть військову підготовку за цією програмою, сягне близько 4,3 тисячі з подальшим щорічним зростанням», — додав Михайло Радуцький.
За його словами, сьогодні від знань та підготовки медичних працівників, які працюють у стабпунктах та прифронтових медичних закладах, залежить життя поранених захисників. Завдання держави — забезпечити ЗСУ достатньою кількістю підготовлених фахівців медичної служби. Це дозволить системно сформувати кадровий резерв медичної служби та підвищити рівень надання медичної допомоги на фронті.
У разі підтримки законопроєкту № 13276 парламентом, зміни набудуть чинності з початку 2026 року.
За матеріалами:
УНН
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