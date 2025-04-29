Сирський розповів про комплексні зміни в базовій підготовці військових — Finance.ua

Сирський розповів про комплексні зміни в базовій підготовці військових Сьогодні 09:45

Сирський розповів про комплексні зміни в базовій підготовці військових

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів щомісячну комплексну нараду, присвячену питанням базової, фахової та колективної підготовки військовослужбовців.

Про це він повідомив у Telegram

За словами Сирського, від якості підготовки залежать успішність виконання бойових завдань і збереження життя та здоров’я українських військових.

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«Ми збільшили обсяг та зміст навчальної програми з базової загальної військової підготовки (БЗВП) — тепер маємо неухильно підвищувати її якість. Зосереджуємо зусилля зокрема на комплектуванні посад інструкторів — як у військових частинах, бойових бригадах, так і в навчальних центрах, а також на фаховій підготовці самих інструкторів та сержантів. Адже професійний інструктор — це запорука якості підготовки воїна», — написав генерал.

Під час наради виступив заступник головнокомандувача ЗСУ бригадний генерал Олег Апостол, який координує напрямок БЗВП. Було проведено аналіз актуальних проблем у сфері підготовки та напрацьовано пропозиції для їхнього ефективного вирішення. Попри наявність певних викликів було відзначено, що в армії вже реалізується низка ефективних ініціатив, які спочатку запускалися як пілотні проєкти, а зараз масштабуються на всі Збройні Сили.

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Окрім цього, розгортається створення інформаційно-комунікаційної системи «Портал вивчення та впровадження досвіду». Вона має на меті систематизацію, аналіз та поширення бойового досвіду, накопичення матеріалів з аналізу проведених дій (АПД, AAR), що дасть змогу підрозділам швидше впроваджувати кращі практики.

Також вносяться зміни до наявних курсів бойової підготовки, зокрема курсів стрільби зі стрілецької зброї, підготовки екіпажів бойових машин та підготовки снайперів, аби підвищити їхню ефективність відповідно до актуальних вимог бойових дій.

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Особлива увага приділяється удосконаленню тактичної догоспітальної допомоги. Модернізовано відповідний модуль базової підготовки, уточнено методику використання турнікетів і збільшено кількість практичних занять у цій сфері. Це рішення ухвалено для того, щоб не лише рятувати життя бійців, а й максимально зберігати їхнє здоров’я та працездатність.

Крім того, учасники наради розглянули перебіг реалізації експериментального проєкту із залучення до лав ЗСУ громадян віком 18−24 років. Сирський нагадав, що проєкт має на меті підвищення мотивації молоді до контрактної служби та активно впроваджується у 24 бригадах. У межах цього проєкту визначено завдання для посилення інструкторських груп, що мають забезпечити якісну підготовку молодих військовослужбовців.

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