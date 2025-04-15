У ЗСУ з 1 травня оновлюють програму базової загальної військової підготовки — Finance.ua

У ЗСУ з 1 травня оновлюють програму базової загальної військової підготовки Сьогодні 18:00

У Збройних Силах України з 1 травня оновлюють програму базової загальної військової підготовки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«У Збройних Силах України розроблено зміни до програми базової загальної військової підготовки (БЗВП), які зменшать навантаження на військовослужбовців, придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що метою змін є впорядкування програми підготовки, зниження її інтенсивності для відповідної категорії військовослужбовців, з урахуванням рекомендацій Уповноваженої Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей, а також доукомплектування підрозділів забезпечення.

Військовослужбовці проходитимуть БЗВП за оновленою програмою, яка передбачає:

скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);

зниження рівня фізичних навантажень;

формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).

Зміни стосуються як військовослужбовців, які щойно призвані на службу, так і тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно.

Ідеться саме про колишню категорію «обмежено придатних», які відповідно до змін у законодавстві мають проходити службу виключно в тилових частинах — згідно з рішенням військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, обмежено придатним продовжили термін повторного проходження ВЛК до 5 червня. Тому ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти медкомісію до 5 лютого, та не оголошуватимуть у розшук.

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