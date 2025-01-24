Базова віськова підготовка: куди не візьмуть на роботу, якщо її не пройти — Finance.ua

Базова віськова підготовка: куди не візьмуть на роботу, якщо її не пройти Сьогодні 08:30 — Особисті фінанси

Базова віськова підготовка: куди не візьмуть на роботу, якщо її не пройти

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, що введені через повномасштабне вторгнення рф. Призову підлягають військовозобов’язані чоловіки від 25 до 60 років, які отримують повістки. Громадяни, які хочуть працевлаштуватися до державної служби, органів місцевого самоврядування, а також до органів прокуратури повинні обов’язково пройти базову військову підготовку.

Заступник міністра оборони, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» розповів, куди не зможе працевлаштувалися військовозобов’язаний, який не пройде БЗВП.

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Мельник зазначив, що громадяни України, які не є здобувачами освіти сьогодні, можуть пройти цю базову підготовку самостійно в центрах національного спротиву при місцевих органах самоуправління.

«Хочу також підкреслити, що громадяни України, тобто студенти-здобувачі освіти вищих навчальних закладів, які за станом здоров’я є придатними до військової служби, які не склали екзаменаційні іспити, отримали оцінку „незадовільно“, чи відмовилися приймати військову присягу, вони не зможуть проходити навчання у ВНЗ в майбутньому і зобов’язані пройти базову військову службу», — сказав він.

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