Обмежено придатним продовжать термін повторного проходження ВЛК — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Обмежено придатним продовжать термін повторного проходження ВЛК

Особисті фінанси
44
Обмежено придатним продовжать термін повторного проходження ВЛК
Обмежено придатним продовжать термін повторного проходження ВЛК, freepik
Обмежено придатним продовжать термін повторного проходження ВЛК до 5 червня. Тому ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти медкомісію до 5 лютого, та не оголошуватимуть у розшук.
Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук.
Читайте також
«Провели робочу нараду з питань проходження ВЛК обмежено придатними особами. Брали участь представники Міноборони, ЗСУ, МОЗ, Командування Медичних сил, а також голова профільного парламентського комітету Олександр Завітневич. Проговорили необхідність невідкладного прийняття законодавчих змін», — сказано в повідомленні.
Про які зміни йдеться:
1). Повторне проходження ВЛК не буде обовʼязкове для осіб до 25 років і для тих, хто належним чином визнаний особою з інвалідністю.
2). Дедлайн переноситься з 5 лютого на 5 червня. Відповідний законопроєкт зареєстровано у Раді під номером 12 457.
Також на нараді обговорили питання належної організації процесів, щоб після встановлення нових строків люди змогли вчасно пройти ВЛК.
Читайте також
«Домовились, що до прийняття вищевказаного закону, ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, та не оголошуватимуть їх у розшук. Відповідну директиву буде надіслано за належністю», — зазначила Верещук.
Нагадаємо, що статус «обмежено придатний» до військової служби в Україні було скасовано в травні 2024 року. Протягом 9 місяців з моменту набуття чинності Закону військовозобовʼязані з цим статусом мали повторно пройти ВЛК. Останній день — 4 лютого.
Місце для вашої реклами
Ті, хто повторно не пройдуть військово-лікарську комісію, могли отримати штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисячі гривень.
Раніше заступниця керівника ОП Ірина Верещук заявила, що більше мільйона людей, ймовірно, не встигнуть пройти ВЛК як обмежено придатні. Тож термін на проходження комісії хочуть збільшити мінімум на 3 місяці.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.