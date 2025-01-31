Обмежено придатним продовжать термін повторного проходження ВЛК — Finance.ua

Обмежено придатним продовжать термін повторного проходження ВЛК Сьогодні 10:15 — Особисті фінанси

Обмежено придатним продовжать термін повторного проходження ВЛК, freepik

Обмежено придатним продовжать термін повторного проходження ВЛК до 5 червня. Тому ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти медкомісію до 5 лютого, та не оголошуватимуть у розшук.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук.

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«Провели робочу нараду з питань проходження ВЛК обмежено придатними особами. Брали участь представники Міноборони, ЗСУ, МОЗ, Командування Медичних сил, а також голова профільного парламентського комітету Олександр Завітневич. Проговорили необхідність невідкладного прийняття законодавчих змін», — сказано в повідомленні.

Про які зміни йдеться:

1). Повторне проходження ВЛК не буде обовʼязкове для осіб до 25 років і для тих, хто належним чином визнаний особою з інвалідністю.

2). Дедлайн переноситься з 5 лютого на 5 червня. Відповідний законопроєкт зареєстровано у Раді під номером 12 457.

Також на нараді обговорили питання належної організації процесів, щоб після встановлення нових строків люди змогли вчасно пройти ВЛК.

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«Домовились, що до прийняття вищевказаного закону, ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, та не оголошуватимуть їх у розшук. Відповідну директиву буде надіслано за належністю», — зазначила Верещук.

Нагадаємо, що статус «обмежено придатний» до військової служби в Україні було скасовано в травні 2024 року. Протягом 9 місяців з моменту набуття чинності Закону військовозобовʼязані з цим статусом мали повторно пройти ВЛК. Останній день — 4 лютого.

Ті, хто повторно не пройдуть військово-лікарську комісію, могли отримати штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисячі гривень.

Раніше заступниця керівника ОП Ірина Верещук заявила, що більше мільйона людей, ймовірно, не встигнуть пройти ВЛК як обмежено придатні. Тож термін на проходження комісії хочуть збільшити мінімум на 3 місяці.

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