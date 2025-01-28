Кабмін підтримав електронні направлення на ВЛК у «Резерв+» — Finance.ua

Кабмін підтримав електронні направлення на ВЛК у «Резерв+» Сьогодні 15:16

Кабмін підтримав електронні направлення на ВЛК у «Резерв+»

Кабінет міністрів схвалив постанову, яка дозволяє військовозобовʼязаним отримувати електронні направлення на проходження військово-лікарських комісій (ВЛК).

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Щоб пройти огляд для визначення придатності до військової служби, більше не обовʼязково буде йти до ТЦК та СП за паперовим направленням — військовозобов’язаний зможе за власним бажанням подати запит на електронне направлення в Резерв+, отримати сповіщення з потрібною інформацією у своєму смартфоні та прибути одразу до вказаного закладу охорони здоров’я.

«Військовозобов'язані та резервісти зможуть самостійно подавати запит та отримувати електронні направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) у мобільному застосунку Резерв+», — сказано в повідомленні.

Хто зможе згенерувати е-направлення в Резерв+

У першу чергу електронне направлення в Резерв+ зможуть згенерувати військовозобов’язані, які самі бажають пройти огляд для визначення придатності.

Згодом ця функція стане доступною і для людей, які отримали паперову повістку на проходження ВЛК.

Бета-тестування послуги

Міністерство оборони вже зібрало заявки на бета-тестування направлень на ВЛК у Резерв+ та сьогодні розпочинає перевірку роботи нового сервісу разом із тестувальниками.

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«Ми проводимо бета-тестування, щоб усунути усі можливі помилки. Наша мета — спростити проходження військово-лікарської комісії. Це абсолютно нова філософія взаємодії держави з громадянами. Філософія, яка має повагу до часу, зусиль та гідності кожного. Електронне направлення на ВЛК — перший крок у масштабній реформі, що побудує новий, прозорий і зручний підхід для військовозобов’язаних», — зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Плани Міноборони

Наступним кроком у реформі ВЛК стане інтеграція інформаційних систем Міноборони та Міністерства охорони здоров’я України.

Вже з осені 2025 року військовозобов’язаний зможе самостійно обрати в Резерв+ медичний заклад, що має контракт із НСЗУ, для проходження огляду на придатність.

Нагадаємо, раніше Міністерство у справах ветеранів України спільно з Міністерством цифрової трансформації України розпочали бета-тестування електронної послуги з отримання через портал «Дія» статусів:

особи з інвалідністю внаслідок війни;

статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України.

У застосунку «Резерв+» запустився новий сервіс — повторне уточнення даних. Він вже доступний у свіжому оновлені на Play Market та App Store.

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