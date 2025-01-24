На порталі «Дія» розпочали бета-тестування отримання статусів для ветеранів — Finance.ua

На порталі «Дія» розпочали бета-тестування отримання статусів для ветеранів Сьогодні 16:15 — Особисті фінанси

На порталі «Дія» розпочали бета-тестування отримання статусів для ветеранів

Незабаром у «Дії» з’являться нові електронні послуги для ветеранів та родин загиблих.

Про це повідомила пресслужба Міністерство у справах ветеранів.

Міністерство у справах ветеранів України спільно з Міністерством цифрової трансформації України розпочали бета-тестування електронної послуги з отримання через портал «Дія» статусів:

особи з інвалідністю внаслідок війни;

статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України.

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«Ми продовжуємо цифровізовувати послуги для ветеранів, одночасно забезпечуючи їх доступність „офлайн“ та „онлайн“», — зазначила Міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

За її словами нові послуги мінімізують бюрократію та полегшать отримання статусів для ветеранів та їх близьких.

«В результаті ветерани та родини загиблих (померлих) Захисників та Захисниць отримають зручне подання заяви на отримання статусу, а уповноважені особи місцевих структурних підрозділів з питань ветеранської політики — електронний кабінет для опрацювання таких заяв», — додала вона.

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Як отримати е-направлення на ВЛК: Нагадаємо, у Резерв+ можна отримати електронне направлення на ВЛК — в Україні стартував бета-тест послуги. У перший час направлення зможуть отримати громадяни, які самі хочуть пройти ВЛК, потім вже ця опція буде доступна й тим, хто отримав паперову повістку на ВЛК.

надіслати запит в застосунку;

далі керівнику ТЦК необхідно підтвердити запит;

особа, що подала запит, отримає сповіщення, де буде написаний номер направлення, адреса медзакладу та підпис керівника ТЦК.

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