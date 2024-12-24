Уряд спростив отримання грантів ветеранами для відкриття власного бізнесу — Finance.ua

Уряд спростив отримання грантів ветеранами для відкриття власного бізнесу Сьогодні 15:44 — Особисті фінанси

Уряд спростив отримання грантів ветеранами для відкриття власного бізнесу

Кабінет Міністрів зробив більш доступними гранти для ветеранів для започаткування власної справи в межах урядової програми єРобота.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 24 грудня.

Він зазначив, що уряд приділяє велику увагу підтримці розвитку ветеранського бізнесу, започатковуючи різноманітні програми. Так, зокрема, вже 1100 ветеранів та їхніх рідних отримали понад 500 млн грн грантових коштів для старту та розвитку бізнесу.

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«Сьогодні уряд ухвалює постанову, яка робить ветеранські гранти ще більш доступними. Даємо захисникам можливість обирати строки реалізації проекту: три, п’ять або сім років», — зазначив Шмигаль і додав, що підприємці, які протягом визначеного строку виплатять податки на суму гранту, за бажанням додатково отримають ще одну грантову виплату.

Прем’єр-міністр наголосив, що в цілому уряд реалізує низку важливих програм для українського бізнесу. Зокрема, понад 22 тис. мікрогрантів видала держава громадянам для започаткування власної справи. Також майже 1,2 млрд грн грантів видано аграріям на тепличне господарство та садівництво. Всіляко підтримуються підприємці у межах оновленої комплексної програми «Зроблено в Україні».

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Слід зазначити, що сьогодні на засіданні уряду прийнято також важливе рішення щодо покращення надання психологічної допомоги ветеранам, повідомив прем’єр-міністр.

«Розширюємо склад мультидисциплінарних медичних команд, а також підвищуємо граничний обсяг коштів, які держава відшкодовує недержавним закладам, що лікують ветеранів», — зазначив Шмигаль.

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