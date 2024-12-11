У Мінветеранів анонсували автоматичне оформлення статусу УБД через «Дію» — Finance.ua

У Мінветеранів анонсували автоматичне оформлення статусу УБД через «Дію» Сьогодні 09:24 — Особисті фінанси

У Мінветеранів анонсували автоматичне оформлення статусу УБД через «Дію»

Найближчим часом стане доступною можливість автоматично оформлювати статус учасника бойових дій (УБД), а також осіб з інвалідністю внаслідок війни через «Дію».

Про це сказала міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова в інтерв’ю Укрінформу.

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«Ми також активно розвиваємо інші цифрові послуги. Найближчим часом з’явиться можливість автоматично оформлювати статус учасника бойових дій, а також осіб з інвалідністю внаслідок війни. Ми працюємо над тим, щоб створювати максимально зручні та доступні інструменти для наших ветеранів», — сказала Калмикова.

Вона зазначила, що послуга з оформлення електронного посвідчення ветерана в «Дії» є популярною серед ветеранів.

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«Останні дані показують, що понад 300 тис. осіб уже оформили своє посвідчення через „Дію“», — підкреслила міністр.

Нагадаємо, що на сайтах з пошуку роботи з’являється все більше пропозицій роботи для ветеранів війни, проте вони все одно нерідко стикаються з труднощами при працевлаштуванні. Найбільше вакансій для ветеранів пропонують у сфері ритейлу, на виробництві, у сфері охорони та безпеки, логістики (водіїв та вантажників), а також на будівництві (різноробів та будівельників).

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