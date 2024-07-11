Мінветеранів планує автоматизувати процес надання статусу УБД — Finance.ua

Мінветеранів планує автоматизувати процес надання статусу УБД Сьогодні 17:40 — Особисті фінанси

Мінветеранів планує автоматизувати процес надання статусу УБД

Мінветеранів працює над можливістю автоматичного надання статусів.

Про це повідомив в.о. Міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун, передає Урядовий портал.

Йдеться про надання статусу:

«учасника бойових дій»;

«особи з інвалідністю внаслідок війни»;

«члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни та члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України».

Уряд вже спростив процедури надання деяких із цих статусів шляхом внесення змін до відповідних нормативно-правових актів.

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«Це нормативно закріпило можливість особам подавати заяви через портал Дія та ветеранські «єдині вікна» у ЦНАП на отримання статусів «особа з інвалідністю внаслідок війни» та «член сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці». Проте маємо рухатися далі і зараз працюємо над проектом щодо автоматичного надання статусу «учасник бойових дій», — розповів Порхун.

У цьому напрямку ведеться активна співпраця з Міністерством оборони України та іншими силовими відомствами, аби синхронізувати дані Єдиного державного реєстру ветеранів війни, розпорядником якого є Мінветеранів, з іншими реєстрами силового блоку.

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«Після того, як особа подає заяву на отримання відповідного статусу, система генеруватиме необхідну інформацію та документи, які будуть підставою надання статусу «учасник бойових дій», — пояснив Олександр Порхун.

Нагадаємо, що посвідчення учасника бойових дій можна відновити , якщо ви загубили його, воно втрачене чи пошкоджене внаслідок бойових дій.

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