Пенсія УБД: як оформити та розмір виплат — Finance.ua

Пенсія УБД: як оформити та розмір виплат Сьогодні 17:00 — Казна та Політика

Пенсія УБД: як оформити та розмір виплат

Учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років за наявності страхового стажу не менше 25 років, жінками — 50 років при наявності страхового стажу не менше 20 років.

Про це повідомили в Головному управлінні ПФУ в Донецькій області.

За яких умов УБД призначають дострокову пенсію

Учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років за наявності страхового стажу не менше 25 років, жінками — 50 років при наявності страхового стажу не менше 20 років.

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Розмір виплат

Розмір пенсії учасників бойових дій залежить від тривалості набутого страхового стажу та отриманого заробітку, з якого сплачувалися страхові внески.

До пенсій учасникам бойових дій встановлюються:

підвищення в розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність;

цільова грошова допомога на прожиття у розмірі 40 грн;

щомісячна державна адресна допомога до пенсії у разі коли щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає 4958 грн.

Як оформити пенсію

Для оформлення пенсії учасникам бойових дій необхідно надати оригінали документів:

паспорта;

реєстраційного номера облікової картки платника податків;

трудової книжки або документів про стаж (документи про проходження військової служби);

довідки про заробітну плату (грошове забезпечення) по грудень 2016 року (у разі відсутності даних про заробітну плату в Реєстрі застрахованих осіб);посвідчення учасника бойових дій;

довідки про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України;

фото (для видачі пенсійного посвідчення).

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Заява про призначення/перерахунок пенсії учаснику бойових дій подається засобами порталу електронних послуг Пенсійного фонду України або особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду.

Довідка Finance.ua:

Кабінет міністрів зменшив кількість документів, які потрібно подати для набуття статусу учасника бойових дій (УБД);

учасники бойових дій мають право на 75% знижку вартості комунальних послуг, розрахованої від встановленої норми споживання, незалежно від доходів;



уряд схвалив зміни до законодавства, які дозволять мати тільки цифрове посвідчення ветерана в Дії без наявності паперового. Далі зміни має прийняти парламент.



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