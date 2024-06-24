Цифрове посвідчення ветерана замінить паперове: Кабмін прийняв рішення — Finance.ua
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Цифрове посвідчення ветерана замінить паперове: Кабмін прийняв рішення

Особисті фінанси
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Цифрове посвідчення ветерана замінить паперове: Кабмін прийняв рішення
Цифрове посвідчення ветерана замінить паперове: Кабмін прийняв рішення
Уряд схвалив зміни до законодавства, які дозволять мати тільки цифрове посвідчення ветерана в Дії без наявності паперового. Далі зміни має прийняти парламент.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
Наразі паперове посвідчення оформляється обов’язково, а цифрове — за бажанням ветерана. Надалі електронний документ формуватиметься автоматично, а фізичний стане додатковим.
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«Посвідчення в Дії значно пришвидшує надання послуг та підвищує якість обслуговування ветеранів і їхніх сімей. Документ можна перевірити за QR-кодом всього в один клік. Це захищає від підроблених чи застарілих паперових документів. Посвідчення в Дії завжди під рукою, його неможливо забути, загубити чи пошкодити», — зазначили в Мінцифри.
Нагадаємо, за 2 тижні після запуску посвідчення ветерана в Дії його згенерували вже понад 173 тисячі разів.

Довідка Finance.ua:

  • у застосунку «Дія» з’явився новий цифровий документ захисників та захисниць — посвідчення ветерана. Тепер не потрібно носити з собою паперовий аналог, повідомляв на початку червня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;
  • в Україні запустили е-Карту послуг для ветеранів війни в громадах. На е-Карті ветерани та ветеранки, їхні родини, сім’ї загиблих захисників і захисниць можуть знайти послуги, що пропонує для них державою, а також недержавні й міжнародні організації;
  • посвідчення учасника бойових дій можна відновити, якщо ви загубили його, воно втрачене чи пошкоджене внаслідок бойових дій.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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