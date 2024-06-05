У «Дію» додали посвідчення ветерана — Finance.ua
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У «Дію» додали посвідчення ветерана

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У «Дію» додали посвідчення ветерана
У «Дію» додали посвідчення ветерана
У застосунку «Дія» з’явився новий цифровий документ захисників та захисниць — посвідчення ветерана. Тепер не потрібно носити з собою паперовий аналог.
Про це повідомив віце-прем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Розширюємо перелік цифрових документів у Дії, щоб клік — і все під рукою. Відтепер посвідчення ветерана — у Дії. Захисники та захисниці, більше не потрібно носити паперовий документ із собою. Показуйте і шерте посвідчення будь-де та будь-коли», — йдеться у повідомленні Мінцифри.

Хто може додати документ

Додати посвідчення ветерана можуть особи, які мають статус:
  • учасника бойових дій;
  • людини з інвалідністю внаслідок війни;
  • учасника війни;
  • постраждалого учасника Революції гідності;
  • члена сім'ї загиблого ветерана війни;
  • члена сім'ї загиблого захисника і захисниці України.

Як додати документ у застосунок

Прогортайте всі документи в Дії 👉🏻натисніть Додати документ👉🏻 виберіть Посвідчення ветерана👉🏻 надайте дозвіл на отримання даних та натисніть Додати посвідчення.
Все готово, документ протягом кількох хвилин зʼявиться в застосунку.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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