У «Дію» додали посвідчення ветерана — Finance.ua

У «Дію» додали посвідчення ветерана
У застосунку «Дія» з’явився новий цифровий документ захисників та захисниць — посвідчення ветерана. Тепер не потрібно носити з собою паперовий аналог.
Про це повідомив віце-прем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Розширюємо перелік цифрових документів у Дії, щоб клік — і все під рукою. Відтепер посвідчення ветерана — у Дії. Захисники та захисниці, більше не потрібно носити паперовий документ із собою. Показуйте і шерте посвідчення будь-де та будь-коли», — йдеться у повідомленні Мінцифри.
Хто може додати документ
Додати посвідчення ветерана можуть особи, які мають статус:
- учасника бойових дій;
- людини з інвалідністю внаслідок війни;
- учасника війни;
- постраждалого учасника Революції гідності;
- члена сім'ї загиблого ветерана війни;
- члена сім'ї загиблого захисника і захисниці України.
Як додати документ у застосунок
Прогортайте всі документи в Дії 👉🏻натисніть Додати документ👉🏻 виберіть Посвідчення ветерана👉🏻 надайте дозвіл на отримання даних та натисніть Додати посвідчення.
Все готово, документ протягом кількох хвилин зʼявиться в застосунку.
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