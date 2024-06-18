В Україні запустили платформу, на якій зібрано всі доступні послуги та можливості для ветеранів — Finance.ua

В Україні запустили платформу, на якій зібрано всі доступні послуги та можливості для ветеранів
В Україні запустили е-Карту послуг для ветеранів війни в громадах. На е-Карті ветерани та ветеранки, їхні родини, сім’ї загиблих захисників і захисниць можуть знайти послуги, що пропонує для них державою, а також недержавні й міжнародні організації.
Про це повідомляється на сайті Міністерства у справах ветеранів.
«E-Карта — це по суті агрегатор даних, якого бракувало ветеранській спільноті. Тепер усе, що потрібно ветеранам і ветеранкам, можна швидко знайти через свій смартфон або комп’ютер, зазначивши лише область або свою територіальну громаду», — заявив в.о. міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.
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Е-Карта доступна на платформі е-Ветеран.
Користувачі мають змогу відфільтрувати таку інформацію за: місцем надання послуг в областях та громадах; типами послуг; їхнім описом, категорією отримувачів та умовами надання. Наразі на порталі визначено 7542 послуги.
Алгоритм роботи з е-Картою:
- користувач заходить на сайт,
- відфільтровує область, громаду, тип послуги;
- читає назву та опис опцій, що надаються у межах послуги;
- бачить адресу, приходить, подає заяву на послугу або відразу її отримує.
У випадку, якщо користувачу трапилася неточна чи неповна інформація — варто повідомити у структурний підрозділ ОВА, на який покладені функції з питань ветеранської політики.
Довідка Finance.ua:
- ветеранам війни та їхнім родинам спростили процес звернення за житловою пільгою. З червня спрощену заяву можна подати на вебпорталі електронних послуг Фонду;
- посвідчення учасника бойових дій можна відновити, якщо ви загубили його, воно втрачене чи пошкоджене внаслідок бойових дій;
- ветерани та їхні сімʼї можуть долучитися до нової освітньо-грантової програми та отримати 100 тисяч гривень на розвиток бізнесу;
- близько 40−50% ветеранів після повернення з фронту планують освоювати нову професію.
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