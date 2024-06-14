Ветеранам стане простіше звертатись за житловою пільгою — Finance.ua

Ветеранам стане простіше звертатись за житловою пільгою Сьогодні 19:30 — Особисті фінанси

Ветеранам стане простіше звертатись за житловою пільгою

Ветеранам війни та їхнім родинам спростили процес звернення за житловою пільгою. З червня спрощену заяву можна подати на вебпорталі електронних послуг Фонду.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

«Реалізація експериментального проєкту з удосконалення порядку взяття на облік ветеранів війни і надання їм пільг на оплату житлово-комунальних послуг спрощує формат та процедуру самого звернення, цифровізує інформацію, необхідну для призначення пільги», — розповів голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус.

Що змінюється

Замість двох окремих заяв подається одна спрощена — про взяття на облік ветерана війни і надання йому пільг.

У спрощеній заяві ветерану війни потрібно зазначити значно меншу кількість інформації, ніж це було раніше, адже опрацювання даних здійснюється шляхом електронної інформаційної взаємодії між державними реєстрами.

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Крім того, за новим механізмом, подати заяву на призначення пільг замість ветерана війни можуть члени його родини. До них належать, зокрема, чоловік, дружина, непрацездатні батьки, неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства II групи та ін.

Подати заяву та необхідні документи можна в один зі способів:

особисто — через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;

поштою — на адресу органу Фонду;

онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та мобільний застосунок «Пенсійний фонд».

«Спрощений обмін даними дозволяє пришвидшити надання Пенсійним фондом України адміністративних послуг ветеранам війни. Завдяки можливості в автоматичному режимі отримувати інформацію з Єдиного державного реєстру ветеранів війни підтвердження статусу учасника бойових дій відбувається миттєво», — додали в Пенсійному фонді.

Довідка Finance.ua:

ветерани, ветеранки та члени їхніх родин, які шукають роботу, можуть отримати нову спеціальність — соціальний працівник;

Міністерство цифрової трансформації планує додати посвідчення ветерана у застосунок «Дія». Наразі запустили бета-тест для перевірки роботи нової функції;



щоб встановити причинний зв’язок між травмами та захистом Батьківщини, ветерану необхідно пройти військово-лікарську комісію. Обов’язковою умовою для проходження ВЛК є наявність довідки про обставини травми.

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