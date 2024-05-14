В «Дії» тестують посвідчення ветерана: як долучитись — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В «Дії» тестують посвідчення ветерана: як долучитись

Особисті фінанси
26
В «Дії» тестують посвідчення ветерана: як долучитись
В «Дії» тестують посвідчення ветерана: як долучитись
Міністерство цифрової трансформації планує додати посвідчення ветерана у застосунок «Дія». Наразі запустили бета-тест для перевірки роботи нової функції.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
«Скоро в застосунку Дія можна буде додати й шерити посвідчення ветерана. Також документ стане доступним для члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни та / або члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України», — сказано в повідомленні.
Читайте також
Зазначається, що цифровий документ значно спростить життя ветеранів та їхніх сімей, адже замість паперового посвідчення можна буде показати електронне з детальною інформацією, а також пошерити його в Дії.

Хто може долучитись до тестування:

  • учасники бойових дій;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • учасники війни;
  • постраждалі учасники Революції Гідності;
  • члени сімей загиблого (померлого) ветерана війни;
  • члени сімей загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України.

Окрім одного чи кількох з перерахованих статусів ви зможете взяти участь, якщо маєте:

  • ID-карту або закордонний паспорт в Дії;
  • верифіковану картку платника податків.
Зареєструватися на тестування можна в чатботі.
Нагадаємо, у застосунку «Дія» запустили сервіс шерингу, що дозволяє надсилати електронні копії документів відразу до системи установи.
Як працює шеринг документів:
1. Компанія надсилає запит на копію цифрового документа в застосунок користувача.
2. Користувач підтверджує запит «Дія. Підписом».
3. Копію автоматично надсилають у систему компанії або на e-mail. Тоді компанія може прикріпити її до відповідних заяв чи договорів.
Читайте також
Також Міністерство цифрової трансформації разом із Міністерством соціальної політики оновили й повернули послугу для переселенців. Раніше в Дії можна було оформити довідку переселенця та виплати лише на себе й дитину. Тепер одну заяву можна подати за всю сім'ю: за себе, чоловіка або дружину, дітей, які покинули дім через війну разом з вами.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.