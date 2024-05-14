В «Дії» тестують посвідчення ветерана: як долучитись — Finance.ua

В «Дії» тестують посвідчення ветерана: як долучитись
Міністерство цифрової трансформації планує додати посвідчення ветерана у застосунок «Дія». Наразі запустили бета-тест для перевірки роботи нової функції.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
«Скоро в застосунку Дія можна буде додати й шерити посвідчення ветерана. Також документ стане доступним для члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни та / або члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України», — сказано в повідомленні.
Зазначається, що цифровий документ значно спростить життя ветеранів та їхніх сімей, адже замість паперового посвідчення можна буде показати електронне з детальною інформацією, а також пошерити його в Дії.
Хто може долучитись до тестування:
- учасники бойових дій;
- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- учасники війни;
- постраждалі учасники Революції Гідності;
- члени сімей загиблого (померлого) ветерана війни;
- члени сімей загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України.
Окрім одного чи кількох з перерахованих статусів ви зможете взяти участь, якщо маєте:
- ID-карту або закордонний паспорт в Дії;
- верифіковану картку платника податків.
Зареєструватися на тестування можна в чатботі.
Нагадаємо, у застосунку «Дія» запустили сервіс шерингу, що дозволяє надсилати електронні копії документів відразу до системи установи.
Як працює шеринг документів:
1. Компанія надсилає запит на копію цифрового документа в застосунок користувача.
2. Користувач підтверджує запит «Дія. Підписом».
3. Копію автоматично надсилають у систему компанії або на e-mail. Тоді компанія може прикріпити її до відповідних заяв чи договорів.
Читайте також
Також Міністерство цифрової трансформації разом із Міністерством соціальної політики оновили й повернули послугу для переселенців. Раніше в Дії можна було оформити довідку переселенця та виплати лише на себе й дитину. Тепер одну заяву можна подати за всю сім'ю: за себе, чоловіка або дружину, дітей, які покинули дім через війну разом з вами.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати 👛
Поділитися новиною