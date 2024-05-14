В «Дії» тестують посвідчення ветерана: як долучитись — Finance.ua

В «Дії» тестують посвідчення ветерана: як долучитись Сьогодні 10:32 — Особисті фінанси

В «Дії» тестують посвідчення ветерана: як долучитись

Міністерство цифрової трансформації планує додати посвідчення ветерана у застосунок «Дія». Наразі запустили бета-тест для перевірки роботи нової функції.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«Скоро в застосунку Дія можна буде додати й шерити посвідчення ветерана. Також документ стане доступним для члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни та / або члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України», — сказано в повідомленні.

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Зазначається, що цифровий документ значно спростить життя ветеранів та їхніх сімей, адже замість паперового посвідчення можна буде показати електронне з детальною інформацією, а також пошерити його в Дії.

Хто може долучитись до тестування:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

учасники війни;

постраждалі учасники Революції Гідності;

члени сімей загиблого (померлого) ветерана війни;

члени сімей загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України.

Окрім одного чи кількох з перерахованих статусів ви зможете взяти участь, якщо маєте:

ID-карту або закордонний паспорт в Дії;

верифіковану картку платника податків.

Зареєструватися на тестування можна в чатботі

Нагадаємо, у застосунку «Дія» запустили сервіс шерингу, що дозволяє надсилати електронні копії документів відразу до системи установи.

Як працює шеринг документів:

1. Компанія надсилає запит на копію цифрового документа в застосунок користувача.

2. Користувач підтверджує запит «Дія. Підписом».

3. Копію автоматично надсилають у систему компанії або на e-mail. Тоді компанія може прикріпити її до відповідних заяв чи договорів.

Також Міністерство цифрової трансформації разом із Міністерством соціальної політики оновили й повернули послугу для переселенців. Раніше в Дії можна було оформити довідку переселенця та виплати лише на себе й дитину. Тепер одну заяву можна подати за всю сім'ю: за себе, чоловіка або дружину, дітей, які покинули дім через війну разом з вами.

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