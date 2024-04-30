У Мінветеранів анонсували запуск е-посвідчення для ветеранів у Дії — Finance.ua

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У Мінветеранів анонсували запуск е-посвідчення для ветеранів у Дії

Особисті фінанси
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У Мінветеранів анонсували запуск е-посвідчення для ветеранів у Дії
У Мінветеранів анонсували запуск е-посвідчення для ветеранів у Дії
Міністерство в справах ветеранів анонсувало запуск через два місяці е-посвідчення для ветеранів у Дії.
Про відомство повідомило на своєму сайті.
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«Запущено розробку е-посвідчення в „Дії“, яке підтверджуватиме статус ветерана/ветеранки, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого захисника і захисниці. Система вже тестується і буде реалізована за два місяці», — сказано в повідомленні.
Інфографіка: mva.gov.ua
Інфографіка: mva.gov.ua
Також в міністерстві розповіли про запуск розробки е-інструментів для отримання статусів та е-виписки з Єдиного державного реєстру ветеранів війни, які мають запустити через 6 місяців.
«Упроваджуємо е-сервіси. Впроваджується е-карта послуг і можливостей у розрізі територіальних громад. Пілот запущено в Івано-Франківській і Тернопільській областях. У травні буде отримано результати пілотного проєкту. Через два місяці е-система працюватиме в усіх регіонах України», — розповіли у відомстві.
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Також наголошується, що запущено розробку е-карти вакансій для ветеранів і ветеранок, і система запрацює через чотири місяці.
Нагадаємо, виконувач обов’язків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун заявляв, що 70% ветеранів не знають про пільги та послуги, які гарантовані їм чинним законом. Через це вони не можуть скористатися ними.

Довідка Finance.ua:

  • міністр цифрової трансформації Михайло Федоров раніше повідомляв, що в найближчий час міністерство запустить кабінет пацієнта і медичні push-повідомлення в «Дії». Це важливо з точки зору збереження персональних даних в медичній системі;
  • у «Дії» скоро може з’явитися військовий квиток, Мінцифри вже працює над цим.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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