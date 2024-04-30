У Мінветеранів анонсували запуск е-посвідчення для ветеранів у Дії — Finance.ua

У Мінветеранів анонсували запуск е-посвідчення для ветеранів у Дії Сьогодні 16:13 — Особисті фінанси

У Мінветеранів анонсували запуск е-посвідчення для ветеранів у Дії

Міністерство в справах ветеранів анонсувало запуск через два місяці е-посвідчення для ветеранів у Дії.

Про відомство повідомило на своєму сайті.

«Запущено розробку е-посвідчення в „Дії“, яке підтверджуватиме статус ветерана/ветеранки, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого захисника і захисниці. Система вже тестується і буде реалізована за два місяці», — сказано в повідомленні.

Інфографіка: mva.gov.ua

Також в міністерстві розповіли про запуск розробки е-інструментів для отримання статусів та е-виписки з Єдиного державного реєстру ветеранів війни, які мають запустити через 6 місяців.

«Упроваджуємо е-сервіси. Впроваджується е-карта послуг і можливостей у розрізі територіальних громад. Пілот запущено в Івано-Франківській і Тернопільській областях. У травні буде отримано результати пілотного проєкту. Через два місяці е-система працюватиме в усіх регіонах України», — розповіли у відомстві.

Також наголошується, що запущено розробку е-карти вакансій для ветеранів і ветеранок, і система запрацює через чотири місяці.

Нагадаємо, виконувач обов’язків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун заявляв , що 70% ветеранів не знають про пільги та послуги, які гарантовані їм чинним законом. Через це вони не можуть скористатися ними.

Довідка Finance.ua:

міністр цифрової трансформації Михайло Федоров раніше повідомляв, що в найближчий час міністерство запустить кабінет пацієнта і медичні push-повідомлення в «Дії». Це важливо з точки зору збереження персональних даних в медичній системі;

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