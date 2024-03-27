Кабінет пацієнта та послуги для ветеранів. Федоров анонсував нові послуги в «Дії» — Finance.ua

Кабінет пацієнта та послуги для ветеранів. Федоров анонсував нові послуги в «Дії»
У застосунку «Дія» вже найближчим часом запрацює кабінет пацієнта із push-повідомленнями. Також у планах послуги для ветеранів.
Про це повідомив віцепремʼєр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону, передає Forbes.
«У найближчий час ми запустимо кабінет пацієнта і медичні push-повідомлення в „Дії“. Це важливо з точки зору збереження персональних даних в медичній системі», — заявив віцепремʼєр.
Також Федоров нагадав, що Мінцифри працює над запуском послуги одруження онлайн.
«Це такі перші важливі нотаріальні дії, які будуть відбуватися завдяки «Дії», — сказав він, додавши, що також у планах інші нотаріальні послуги.
Окрім цього, незабаром у застосунку може зʼявитися можливість розмитнення авто.
«Ми чекаємо тільки голосування у парламенті, це важливий антикорупційний законопроєкт», — зазначив Федоров.
«Послуги для ветеранів — ми над цим активно працюємо… і „Дія.Підпис“ для юридичних осіб. Це все, що ми в найближчий час запустимо», — заявив очільник Мінцифри.
Він також зазначив, що через «Дію» скоро можна буде відновити втрачені документи.
У застосунку «Дія» доступні понад 30 сервісів і 14 документів. Кількість унікальних користувачів застосунку за минулий рік зросла до більше ніж 20 млн, повідомляло Мінцифри у січні.
Довідка Finance.ua:
- у застосунку «Дія» від 22 березня стали доступні документи про освіту, зокрема шкільні атестати;
- подання декларації до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) для публічних службовців стане простішим. Запит на збір даних про членів сім'ї тепер здійснюється за допомогою застосунку Дія;
- у «Дії» скоро може з’явитися військовий квиток, Мінцифри вже працює над цим.
Дія 4.0: які сервіси з’явилися в оновленому застосунку
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