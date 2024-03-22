Які нові документи з’явились в Дії з 22 березня — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які нові документи з’явились в Дії з 22 березня

Казна та Політика
19
Які нові документи з’явились в Дії з 22 березня
Які нові документи з’явились в Дії з 22 березня
У застосунку «Дія» від 22 березня стали доступні документи про освіту, зокрема шкільні атестати.
Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.
«Виїхали за кордон і забули диплом вдома? Тепер це не проблема. Одні з найочікуваніших документів завжди з вами — в Дії», — написали в Мінцифри.

Відтепер у застосунку доступні:

  • атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту.
  • атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту.
  • свідоцтво про робітничу кваліфікацію.
  • диплом кваліфікованого робітника.
  • диплом фахового молодшого бакалавра.
  • диплом молодшого спеціаліста.
  • диплом молодшого бакалавра.
  • диплом бакалавра.
  • диплом спеціаліста.
  • диплом магістра.
  • диплом доктора філософії.
  • диплом доктора мистецтва.

Як отримати доступ

Оновіть Дію і документи підтягнуться в застосунок автоматично, якщо інформація про них внесена до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).
Інформація з додатків відображатиметься згодом.

Довідка Finance.ua

  • За час повномасштабної війни в застосунку та на порталі Дія з’явилося понад 70 нових сервісів — від комплексної послуги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до грантової програми єРобота. Саме через Дію можна повідомити про пошкоджене або зруйноване майно й отримати допомогу на відновлення чи відбудову.
Нагадаємо, 2023 року в Дії презентували чотири нові послуги:
  • внесення змін про ФОП;
  • перереєстрація авто;
  • е-Підприємець;
  • послуги для моряків.

Дія 4.0: які сервіси з’явилися в оновленому застосунку

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.