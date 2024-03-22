Які нові документи з’явились в Дії з 22 березня — Finance.ua

Які нові документи з’явились в Дії з 22 березня Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

Які нові документи з’явились в Дії з 22 березня

У застосунку «Дія» від 22 березня стали доступні документи про освіту, зокрема шкільні атестати.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

«Виїхали за кордон і забули диплом вдома? Тепер це не проблема. Одні з найочікуваніших документів завжди з вами — в Дії», — написали в Мінцифри.

Відтепер у застосунку доступні:

атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту.

атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту.

свідоцтво про робітничу кваліфікацію.

диплом кваліфікованого робітника.

диплом фахового молодшого бакалавра.

диплом молодшого спеціаліста.

диплом молодшого бакалавра.

диплом бакалавра.

диплом спеціаліста.

диплом магістра.

диплом доктора філософії.

диплом доктора мистецтва.

Як отримати доступ

Оновіть Дію і документи підтягнуться в застосунок автоматично, якщо інформація про них внесена до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Інформація з додатків відображатиметься згодом.

Довідка Finance.ua

За час повномасштабної війни в застосунку та на порталі Дія з’явилося понад 70 нових сервісів — від комплексної послуги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до грантової програми єРобота. Саме через Дію можна повідомити про пошкоджене або зруйноване майно й отримати допомогу на відновлення чи відбудову.

Нагадаємо, 2023 року в Дії презентували чотири нові послуги:

внесення змін про ФОП;

перереєстрація авто;

е-Підприємець;

послуги для моряків.

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