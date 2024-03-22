Які нові документи з’явились в Дії з 22 березня — Finance.ua

Які нові документи з’явились в Дії з 22 березня
У застосунку «Дія» від 22 березня стали доступні документи про освіту, зокрема шкільні атестати.
Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.
«Виїхали за кордон і забули диплом вдома? Тепер це не проблема. Одні з найочікуваніших документів завжди з вами — в Дії», — написали в Мінцифри.
Відтепер у застосунку доступні:
- атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту.
- атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту.
- свідоцтво про робітничу кваліфікацію.
- диплом кваліфікованого робітника.
- диплом фахового молодшого бакалавра.
- диплом молодшого спеціаліста.
- диплом молодшого бакалавра.
- диплом бакалавра.
- диплом спеціаліста.
- диплом магістра.
- диплом доктора філософії.
- диплом доктора мистецтва.
Як отримати доступ
Оновіть Дію і документи підтягнуться в застосунок автоматично, якщо інформація про них внесена до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).
Інформація з додатків відображатиметься згодом.
Довідка Finance.ua
- За час повномасштабної війни в застосунку та на порталі Дія з’явилося понад 70 нових сервісів — від комплексної послуги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до грантової програми єРобота. Саме через Дію можна повідомити про пошкоджене або зруйноване майно й отримати допомогу на відновлення чи відбудову.
Нагадаємо, 2023 року в Дії презентували чотири нові послуги:
- внесення змін про ФОП;
- перереєстрація авто;
- е-Підприємець;
- послуги для моряків.
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