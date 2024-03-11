У «Дії» з’явилась нова послуга для чиновників — Finance.ua

У «Дії» з’явилась нова послуга для чиновників Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

У «Дії» з’явилась нова послуга для чиновників

Подання декларації до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) для публічних службовців стане простішим. Запит на збір даних про членів сім'ї тепер здійснюється за допомогою застосунку Дія.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Послуга доступна для авторизованих користувачів застосунку Дія з верифікованим податковим номером, які є членами сім'ї публічного службовця й отримали запит про надання інформації від декларанта», — повідомляють у міністерстві.

Що каже закон

Згідно із Законом України «Про запобігання корупції», державні та місцеві чиновники мають щорічно подавати електронні декларації до НАЗК.

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Причому зобов’язані вказати дані не лише про свої статки, а й про членів сім'ї, їх активи і доходи. Це стосується чоловіка або дружини декларанта, дітей до 18 років, а також людини, з якою проживає не менш ніж 183 дні протягом року, веде спільне господарство, має взаємні права та обов’язки.

Як нині публічний службовець отримує дані про членів сім'ї

На порталі НАЗК при заповненні декларації він указує відомості про членів сім'ї і надсилає їм запит у Дію. Після підтвердження членом сім'ї НАЗК збере інформацію про його активи й доходи з реєстрів та передасть декларанту.

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Дані надходять одразу у формі, що потрібна для декларації.

Як було раніше

Членам сім'ї потрібно було шукати документи про свою нерухомість, автівки та інші активи, замовляти довідки про доходи тощо.

Довідка Finance.ua:

в Україні з січня 2024-го всі громадяни зобов’язані подавати декларації та доплачувати податки за деякі доходи, які отримали минулого року. Наприклад, заплатити треба за дохід від оренди чи додатковий прибуток від підприємницької діяльності;

громадяни України, які виїхали за кордон під час повномасштабної війни рф, мусять відзвітувати про закордонні доходи. Подати податкові декларації мають до кінця квітня поточного року.



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